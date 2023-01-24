Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Zorlu oyunda en başarılı parkur performansını çıkaran takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Öte yandan yarışmayı takip edenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? şeklinde sorulara cevap arıyor. İşte Survivor eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.