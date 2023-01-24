Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu parkur oyunlarında takım olarak en başarılı oyunları çıkaran ve hedef sayıya en önce ulaşan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı seçildi. Yarışmayı takip edenler ise detayları merak ederek Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;