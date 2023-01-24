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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları
Giriş Tarihi: 24.01.2023 00:16 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 00:16

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Zorlu oyunda en başarılı parkur performansını çıkaran takım dokunulmazlık zırhının sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Öte yandan yarışmayı takip edenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? şeklinde sorulara cevap arıyor. İşte Survivor eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu parkur oyunlarında takım olarak en başarılı oyunları çıkaran ve hedef sayıya en önce ulaşan takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan eleme adayı seçildi. Yarışmayı takip edenler ise detayları merak ederek Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 23 Ocak 2023 Pazartesi günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

Kritik dokunulmazlık oyunu ilk olarak kadınlar etabıyla başladı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarında yer alan yarışmacılar zorlu parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

Yarışmacıları psikolojik ve fiziki olarak zorlayan parkurdaki kadınlar etabının tamamlanmasının ardından erkek yarışmacıların mücadelesi start aldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 23 Ocak Survivor dokunulmazlığı kim - hangi takım kazandı? İşte günün eleme adayları

Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde oynanan zorlu oyun sonunda hedeflenen sayıya en başarılı oyunları çıkaran takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu.

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