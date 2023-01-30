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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler
Giriş Tarihi: 30.01.2023 00:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 00:18

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen oyun sonrasında en başarılı performansı çıkaran ve hedeflenen sayıya önce erişen takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan potaya eleme adayı gönderildi. Survivor 2023 son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? şeklinde sorulara cevap arıyor. İşte 29 Ocak Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

Survivor 2023 son bölümde TV8 ekranları ünlüler ve gönüllüler arasındaki kıran kırana dokunulmazlık oyunu mücadelesine sahne oldu. Acun Ilıcalı yapımcılığında oynanan zorlu oyunda parkurda ne başarılı oyuna imza atan takım dokunulmazlık zırhına sahip olurken kaybeden takım kritik eleme konseyi için potaya aday gönderdi. Yarışmayı izleyenler detayları merak ederek Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? şeklindeki soruya yanıt arıyor.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2023 eleme adayı ve dokunulmazlık kazanan takım bilgileri şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

29 Ocak 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı alarak ada konseyinde rahat olarak katıldı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda en başarılı performansı gösteren takım ünlüler oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımında oyunlarda başarılı olması sebebiyle dokunulmazlık sembolünü Ertuğ aldı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı ödül olarak çikolatalı gofret kazandı.

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