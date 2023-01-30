Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

Giriş Tarihi: 30.01.2023 00:18 Güncelleme Tarihi: 30.01.2023 00:18

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 29 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte kadroya giren yedek isimler

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen oyun sonrasında en başarılı performansı çıkaran ve hedeflenen sayıya önce erişen takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takımdan potaya eleme adayı gönderildi. Survivor 2023 son bölümden detaylar öğrenmek isteyenler yoğun olarak Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? şeklinde sorulara cevap arıyor. İşte 29 Ocak Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.