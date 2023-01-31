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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 00:17

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu parkur oyununda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmayı izleyenler ise detayları merak ederek Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan kritik mücadelede en başarılı performansla hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlık ve ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ile Survivor eleme adayı kim, dokunulmazlığı hangi takım kazandı sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

30 Ocak 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik mücadelede en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı alarak ada konseyinde rahat olarak katıldı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan ve Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda en başarılı performansı gösteren takım ünlüler oldu ve dokunulmazlığı kazandı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Kritik dokunulmazlık oyununu kazanan ünlüler takımı ödül olarak yemek kazandı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı yapımcılığında 30 Ocak 2023 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 yarışmasında dokunulmazlık oyununda başarısız olan gönüllüler takımı kritik ada konseyinde yaptıkları oylamayla içlerinden birini eleme adayı seçerek yokluk adasına gönderdi.

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