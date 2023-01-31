Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

Giriş Tarihi: 31.01.2023 00:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 00:17

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 30 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim-hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu parkur oyununda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmayı izleyenler ise detayları merak ederek Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım bilgileri.