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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?
Giriş Tarihi: 10.03.2023 05:53 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 05:53

Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarına Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları parkurda kıran kırana mücadele etmeleri sonrasında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı alırken, kaybeden takım eleme adayı çıkardı. 9 Mart günü TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmaya ilişkin detayları merak edenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte Survivor eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2023 son bölümde haftanın kritik dokunulmazlık oyunlarından birisi oynandı. Kıyasıya mücadelenin verildiği ünlüler-gönüllüler yarışmasında hedeflenen sayıya en önce erişen takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı oylamasında 1 üyesini potaya gönderdi. Detayları merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

9 Mart günü Survivor dokunulmazlığı alan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarında 9 Mart günü yayınlanan Survivor 2023 son bölümde dokunulmazlık oyunu mücadelesi ekranlara geldi.

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Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Kadın ve erkek yarışmacıları kendi aralarında 2 periyot halinde oynadığı mücadelede en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ünlüler takımı oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

9 Mart günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 ada konseyinde gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yaşanan tartışma sonrası SENEM'in yarışmaya devam etmeyeceği açıklandı.

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