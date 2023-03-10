Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

Giriş Tarihi: 10.03.2023 05:53 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 05:53

Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? TV8 ile 9 Mart 2023 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı?

TV8 ekranlarına Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları parkurda kıran kırana mücadele etmeleri sonrasında en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı alırken, kaybeden takım eleme adayı çıkardı. 9 Mart günü TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmaya ilişkin detayları merak edenler Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte Survivor eleme adayı seçilen isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.