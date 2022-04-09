Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölüm, ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. Önceki günkü gergin ada konseyi ardından bugünkü dokunulmazlık oyunu yarışmacılar için olduça önemliydi. Bugün dokunulmazlık zırhını alan takım iletişim ödülünü de kazandı ve sevdikleriyle görüştü. Kaybeden takım 2. eleme adayı seçimi için Acun Ilıcalı moderatörlüğünde ada konseyinde zor anlar yaşadı. İzleyicilerse detaylar için "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?" sorularına cevap arıyor. Merak edilen "Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı, iletişim ödülünü hangi takım kazandı?" sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.