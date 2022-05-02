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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!
Giriş Tarihi: 02.05.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 09:40

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!

1 Mayıs Pazar akşamı ada konseyi öncesi Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı ve 3.eleme adayı belli oldu. Yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkurda büyük mücadele verdiler. 3.dokunulmazlık oyununu kazanmak ve yemek ödülünden faydalanmak isteyen yarışmacılar arasında kıran kırana verilen mücadele sonrasında kazanan takım belli oldu. Programın izleyenleri "Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan; Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!

Survivor All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu gerçekleşti ve kazanan takım belli oldu. Survivor dokunulmazlık oyunu sonrası 3.eleme adayı da ada konseyinde açıklandı. Haftanın diğer eleme adayları Evrim ve Barış olmuştu. Peki; Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? İşte Survivor 3.eleme adayı olan isim!

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'ın dün akşam ekrana gelen bölümünde yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkura çıktı. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu öncesi kazanan takımın yemek ödülünden de yararlanacağı açıklandı. Üçüncü oyunu kazanmak için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında yine ilk mücadeleyi kadınlar verdi. Sema'nın Nisa'ya karşı aldığı sayı ile dokunulmazlık oyununda kadınlar yarışını 8-6 skorla ünlüler kazandı.

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Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!

İkinci turda erkekler karşı karşıya geldi. Oyuna hızlı başlayan ünlüler takımı Anıl'ın aldığı sayı ile öne geçerek avantaj elde etti. Nefes kesen oyun sırasında Adem ve Hikmet arasında tansiyon yine yükseldi. Batuhan'ın Berkan karşısında aldığı sayı ile erkekler mücadelesini gönüllüler takımı kazandı. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler mücadelesi yaşandı. 2-2- eşitliğin olmasından dolay bu kez bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışında Seda-Atakan'ın sayısı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise hem 5/6 yapan hem de finali yapan Atakan'a verildi.

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

3. dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda ada konseyinde toplandı. Konseyde yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı. Ünlüler takımında ismi yazılan yarışmacılar 5 oyla Ayşe ve 1 oyla Sude oldu. Bu sonuçla Ayşe Survivor'da bir kez daha eleme adayı olarak yokluk adasına giden yarışmacı oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!

Potaya giren Ayşe Yüksel, "Bu yokluk adasını artık alışkanlık haline getirmek beni üzüyor. Performans olarak düşüğüm arkadaşlarıma diyecek bir şey yok. Gideceğim bakalım beni ne karşılayacak soğuk, yağmur, yılan artık ne varsa..." sözleri ile adeta sitemde bulundu.

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