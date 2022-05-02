İkinci turda erkekler karşı karşıya geldi. Oyuna hızlı başlayan ünlüler takımı Anıl'ın aldığı sayı ile öne geçerek avantaj elde etti. Nefes kesen oyun sırasında Adem ve Hikmet arasında tansiyon yine yükseldi. Batuhan'ın Berkan karşısında aldığı sayı ile erkekler mücadelesini gönüllüler takımı kazandı. 1-1 eşitlik sağlanmasından dolayı bu kez en iyiler mücadelesi yaşandı. 2-2- eşitliğin olmasından dolay bu kez bayrak yarışı oynandı. Bayrak yarışında Seda-Atakan'ın sayısı ile gönüllüler takımı ödüllü dokunulmazlık oyununu kazandı. Dokunulmazlık sembolü ise hem 5/6 yapan hem de finali yapan Atakan'a verildi.