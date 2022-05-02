1 Mayıs Pazar akşamı ada konseyi öncesi Survivor dokunulmazlık oyunu oynandı ve 3.eleme adayı belli oldu. Yarışmacılar dokunulmazlık ve ödül oyunu için parkurda büyük mücadele verdiler. 3.dokunulmazlık oyununu kazanmak ve yemek ödülünden faydalanmak isteyen yarışmacılar arasında kıran kırana verilen mücadele sonrasında kazanan takım belli oldu. Programın izleyenleri "Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor. Öte yandan; Survivor 3.eleme adayı konseyde sitem etti!