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Haberler Yaşam Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 06:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 06:00

Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!

Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi ardından tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık mücadelesi verdi. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık ve ada konseyi ardından potadaki isimler belli oldu. Acun Ilıcalı, isimleri açıklarken ada konseyi buz kesti. Gündemde "Survivor eleme adayları kim oldu" sorusu var. Bu akşam yanıt bulan sorunun ardından isimler yakın takibe alındı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim aldı, hangi takım kazandı, Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti? İşte merak edilenler…

Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!

Dün akşam Survivor Birleşme Partisi ile renkli anlar yaşayan takımların bugün mücadelesi devam etti. Partinin ardından ilk günde dokunulmazlığa çıkan yarışmacılar, zorlu bir parkurla karşı karşıya kaldı. Elleri bağlıyken bir labirentten ilerleyen yarışmacıların zorlu anları heyecan yarattı. Dokunulmazlık ardından yapılan aday konseyi sonrası gündemde "Survivor eleme adayları kim oldu" sorusu var. Peki, Surivor dokunulmazlık kim aldı, hangi takım kazandı, Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti? İşte şaşırtan pota tablosu…

Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İletişim ödülü ve dokunulmazlık oyunu Survivor'da bu akşam oynandı. 29 Mart Survivor bölümünde dokunulmazlık için büyük mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmanın en zorlu parkurlarından birinde yer aldı.

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı Ünlüler takımı oldu.

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Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI İLE KİM ELENDİ?

29 Mart Survivor yeni bölümünde oynanan dokunulmazlığı Ünlüler kazanınca. Gönüllüler ada konseyinde isimleri yazdı.

Buna göre Gökhan ve Yasin haftanın 3. ve 4. Eleme adayı oldu.

Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!

Bundan önceki dokunulmazlıklarda Evrim ve Hikmet'in adı çıkmıştı.

Potadaki Eleme Adaylar:

1. Evrim

2. Hikmet

3. Yasin

4. Gökhan

"Survivor kim elendi, kim gitti" sorusu yarın akşamki bölümle yanıt bulacak.

Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!
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