Haberler Yaşam Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!

Giriş Tarihi: 30.03.2022 06:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 06:00

Survivor Eleme Adayları kimler oldu ve kim elendi, adadan kim gitti? 29 Mart 2022 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? İşte potadaki şok isimler!

Survivor 2022 All Star Birleşme Partisi ardından tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık mücadelesi verdi. TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor'da dokunulmazlık ve ada konseyi ardından potadaki isimler belli oldu. Acun Ilıcalı, isimleri açıklarken ada konseyi buz kesti. Gündemde "Survivor eleme adayları kim oldu" sorusu var. Bu akşam yanıt bulan sorunun ardından isimler yakın takibe alındı. Peki, Survivor dokunulmazlık kim aldı, hangi takım kazandı, Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti? İşte merak edilenler…