SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025'te heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesiyle devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu parkurlarda kıyasıya bir yarış sergileyerek dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele sonunda, kaybeden takım, erkek yarışmacıları arasında haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek için konseye gidecek. Peki, Survivor 6 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı.