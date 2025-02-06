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Haberler Yaşam SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:10 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 23:11

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları, üçüncü dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan oyunun sonunda, kaybeden takım erkek yarışmacıları arasından haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025'te heyecan, haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesiyle devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları, zorlu parkurlarda kıyasıya bir yarış sergileyerek dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele sonunda, kaybeden takım, erkek yarışmacıları arasında haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek için konseye gidecek. Peki, Survivor 6 Şubat dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte yanıtı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım GÖNÜLLÜLER oldu.

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Mehmet Özyay

Sedat Kapurtu

SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Zeynep adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.

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