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SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
23:11
SURVİVOR ELEME ADAYLARI: 6 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? Haftanın üçüncü eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan, haftanın son dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. All Star ve Gönüllüler takımları, üçüncü dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Büyük bir mücadeleye sahne olan oyunun sonunda, kaybeden takım erkek yarışmacıları arasından haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek üzere konseye gidecek. Peki; Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?