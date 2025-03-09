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Giriş Tarihi: 09.03.2025 20:52 Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:54

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da heyecan her geçen gün daha da artarken, 9 Mart Pazar akşamı bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Eleme potasında yer alan Efecan ve Batuhan Gökgöz, düelloda karşı karşıya gelerek adada kalmak için mücadele edecek. Nefes kesen düellonun sonunda kaybeden isim Survivor hayallerine veda ederken, dokunulmazlık oyununda ise büyük bir rekabet yaşanıyor. Peki, 9 Mart Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor’da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 9 Mart Pazar akşamı gerçekleşecek düelloda Efecan ve Batuhan Gökgöz eleme potasından çıkmak için kozlarını paylaşacak. Yarışmanın kaderini belirleyecek mücadelede kaybeden isim adaya veda ederken, kazanan ise yoluna devam edecek. Öte yandan dokunulmazlık oyununda da kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor’da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Efecan ve Batuhan düellosu sonrasında adaya veda eden isim Efecan oldu.

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SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor’da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Dokunulmazlık mücadelesi kaldığı yerden devam ediyor. Kazanan takım düello oyunu sonrası netlik kazanacak!

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor’da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

9 MART SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım bu haftanın ilk kadın eleme adayını seçecek.

Eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belli olacak.

SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor’da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?