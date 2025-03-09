SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor’da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da eleme heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 9 Mart Pazar akşamı gerçekleşecek düelloda Efecan ve Batuhan Gökgöz eleme potasından çıkmak için kozlarını paylaşacak. Yarışmanın kaderini belirleyecek mücadelede kaybeden isim adaya veda ederken, kazanan ise yoluna devam edecek. Öte yandan dokunulmazlık oyununda da kıran kırana bir rekabet yaşanıyor. Peki, Survivor'da bu hafta kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?