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SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 09.03.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
20:54
SURVİVOR ELENEN İSİM BELLİ OLDU! 9 Mart Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor All Star'da heyecan her geçen gün daha da artarken, 9 Mart Pazar akşamı bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Eleme potasında yer alan Efecan ve Batuhan Gökgöz, düelloda karşı karşıya gelerek adada kalmak için mücadele edecek. Nefes kesen düellonun sonunda kaybeden isim Survivor hayallerine veda ederken, dokunulmazlık oyununda ise büyük bir rekabet yaşanıyor. Peki, 9 Mart Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?