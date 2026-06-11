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SURVİVOR FİNALİ TARİHİ NETLEŞTİ! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 final bilgileri
Giriş Tarihi: 11.06.2026 01:09
SURVİVOR FİNALİ TARİHİ NETLEŞTİ! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 final bilgileri
Survivor Türkiye 2026 sezonunda finale doğru geri sayım sürerken, İstanbul'da gerçekleştirilecek büyük finalin tarih ve programı netleşti. Aylar süren zorlu mücadelenin ardından şampiyonluk için yarışacak isimler son etapta kozlarını paylaşacak. Final organizasyonu, canlı yayın ve seyirci katılımıyla yarışmanın en heyecanlı anlarına sahne olacak. Survivor tutkunları, büyük finalin yapılacağı gün ve yayın saatine odaklanmış durumda.