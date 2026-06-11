SURVİVOR FİNALİ TARİHİ NETLEŞTİ! Survivor finali ne zaman? İşte, 2026 final bilgileri

Dominik'te başlayan uzun maratonun ardından Survivor Türkiye 2026 sezonu İstanbul finaliyle sona erecek. Final haftasının yaklaşmasıyla birlikte yarışmanın ne zaman tamamlanacağı ve şampiyonun hangi gün belli olacağı merak konusu oldu. Büyük ödül ve şampiyonluk için mücadele edecek yarışmacılar son performanslarını sergilerken, final gecesine ilişkin detaylar da izleyicilerle paylaşılmaya başladı. Yarışmanın final takvimi, Survivor takipçilerinin gündemindeki yerini koruyor.