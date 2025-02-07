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Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
21:57
Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor 2025 heyecanı sürüyor! Haftanın son dokunulmazlık oyunu, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir çekişmeye dönüştü. Yarışmacılar, adada kalabilmek için ter dökerken, kaybeden takım erkek yarışmacılarından biri, Survivor macerasına veda etmek zorunda kalacak. Peki, 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?