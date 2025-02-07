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Haberler Yaşam Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 07.02.2025 21:57 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 21:57

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2025 heyecanı sürüyor! Haftanın son dokunulmazlık oyunu, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir çekişmeye dönüştü. Yarışmacılar, adada kalabilmek için ter dökerken, kaybeden takım erkek yarışmacılarından biri, Survivor macerasına veda etmek zorunda kalacak. Peki, 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da adada kalabilmek için var gücüyle yarıştı. Bu zorlu mücadelenin sonunda, kaybeden takım erkek yarışmacıları arasından bir isim, Survivor'a veda etmek zorunda kalacak. Peki, 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

7 ŞUBAT 2025 SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2025 yarışmasının 7 Şubat Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Haberimiz Survivor 2025 son bölümün kazananı belli olduktan sonra güncellenecektir.

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Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

7 Şubat Cuma günü yayınlanan Survivor 2025 dokunulmazlık mücadelesi eleme adayı olan yarışmacı henüz belli olmadı.

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Mehmet Özyay

Sedat Kapurtu

Batuhan Gökgöz

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?
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