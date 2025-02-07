Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu?

Haftanın son dokunulmazlık oyunu, All Star ve Gönüllüler takımları arasında büyük bir mücadeleye sahne oldu. Her iki takım da adada kalabilmek için var gücüyle yarıştı. Bu zorlu mücadelenin sonunda, kaybeden takım erkek yarışmacıları arasından bir isim, Survivor'a veda etmek zorunda kalacak. Peki, 7 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?