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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 23:54 Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 23:58

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...

Survivor All Star'da gözler ödül oyunu sonucuna çevrildi. Gönüller ve All Star ekibinin kıyasıya yarıştığı oyunda kazanan kim oldu merak edildi. Dokunulmazlık ve düello oyunlarının geride kaldığı haftada, rekabet yarışı ödül oyunuyla devam etti. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor kim elendi? İşte, 4 Ocak 2025 adaya veda eden isim...

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...

4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyunu ekrana geldi. Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8'de yayınlanan hayatta kalma mücadelesinde haftanın ilk ödül oyununda kazanan takım poğaça yiyecek. Peki, Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi?

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...

SURVİVOR 2025'TE SEZONUN İLK ÖDÜLÜ BELLİ OLDU!

Survivor'da bu sezonun ilk ödülü poğaça oldu. Kazanan takım aynı zamanda Olta takımının da sahibi olacak.

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...

SURVİVOR ALL STAR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2025 Ünlüler-Gönüllüler takımı arasında sezonun ilk ödül oyunu mücadelesi gerçekleşti ve kazanan All Star ekibi oldu.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...

SURVİVOR ALL STAR KİM ELENDİ?

4 Ocak 2025 Survivor All Star'da düelloyu kaybederek adaya veda eden isim henüz belli olmadı.

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...

SURVİVOR 2025 KADROSU

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

  • Tuğba Yeni
  • Dilşah Kurt
  • Batuhan Gökgoz
  • Melih Altın
  • Doğuş Dicle
  • Göksu Küçükali
  • Adilhan Numan
  • Kaan Kazgan
  • Kübra Avcı

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