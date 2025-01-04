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Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...
Giriş Tarihi: 04.01.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025
23:58
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 4 Ocak 2025 Survivor All Star kim elendi, kim gitti? İşte, adaya veda eden isim...
Survivor All Star'da gözler ödül oyunu sonucuna çevrildi. Gönüller ve All Star ekibinin kıyasıya yarıştığı oyunda kazanan kim oldu merak edildi. Dokunulmazlık ve düello oyunlarının geride kaldığı haftada, rekabet yarışı ödül oyunuyla devam etti. Peki, 4 Ocak 2025 Survivor All Star ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor kim elendi? İşte, 4 Ocak 2025 adaya veda eden isim...