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Haberler Yaşam Survivor İsmail gözyaşlarını tutamadı... Survivor İsmail'in annesinden nişanlısı Gamze Atakan hakkında flaş açıklamalar!
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 13:10

gözyaşlarını tutamadı... İsmail'in annesinden nişanlısı hakkında flaş açıklamalar!

Ekranların sevilen yarışma programı 'da en son ekrana gelen bölümde flaş bir gelişme yaşandı. Ünlüler takımı yarışmacılarından 'in nişanlısı hakkındaki iddiayı 'ın annesi iletişim ödülü oyunu sonrası açıkladı. "Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum" diye oğluna seslenen İsmail Balaban'ın annesi hem oğlunu hem diğer yarışmacıları hem de ekran karşısındakileri şoka uğrattı. Survivor İsmail ise duydukları karşısında şaşkına dönerken gözler nişanlısı Gamze Atakan'a çevrildi. Survivor İsmail ise bütün yaşananlardan sonra bir açıklama yaptı.

Survivor İsmail gözyaşlarını tutamadı... Survivor İsmail'in annesinden nişanlısı Gamze Atakan hakkında flaş açıklamalar!

Ünlüler takımı yarışmacısı iletişim ödülü oyunu sonrası geceye damgasını vurdu. İsmail'in annesinin nişanlısı hakkında yaptığı flaş yorumlar izleyenleri ekrana kilitlerken ise gözyaşlarına boğuldu. "Sinir krizleri geçiriyorum" açıklaması yapan anne, Gamze Atakan'ın aslında bambaşka biri olduğunu ve farklı davrandığını ileri sürdü. Bütün bu açıklamalardan sonra ise Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan'dan flaş bir atak geldi…

Survivor İsmail gözyaşlarını tutamadı... Survivor İsmail'in annesinden nişanlısı Gamze Atakan hakkında flaş açıklamalar!

"BU KIZ YILANMIŞ OĞLUM"

İsmail'in annesi telefonda "Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et" dedi.

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Survivor İsmail gözyaşlarını tutamadı... Survivor İsmail'in annesinden nişanlısı Gamze Atakan hakkında flaş açıklamalar!

İSMAİL BALABAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İsmail ise annesiyle konuşurken adeta şaşkına dönünce kötü oldu ve çekim yapılan odadan dışarı çıkmak için izin aldı. 'da ada konseyinde annesiyle yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalar yapan İsmail çok zor bir gün geçirdiğini söyledi. Nişanlısı ile ilgili sorunlar olduğunu ifade eden İsmail gözyaşlarını da tutamadı.

"ANNEM HASTANELİK OLMUŞ, DUYUNCA KÖTÜ OLDUM"

İsmail, "Çok zor bir gün geçirdim. Annemle konuşmaya başladığımızda ağlamaya başladı. 'İyi değilim. Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil' dedi. Ben gittiğimden beri çok şeyler olmuş ve hiçbir şey bilmiyorum. 'Bundan sonra nişanlının adını anma her şeyi bitirdik' dedi.

Survivor İsmail gözyaşlarını tutamadı... Survivor İsmail'in annesinden nişanlısı Gamze Atakan hakkında flaş açıklamalar!

Herhalde aileler arasında bir şey olmuş. ilk defa annemi bu kadar üzgün ve sitemli görüyorum. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Annem hastanelik olmuş. Bunları duyunca ben de kötü oldum" ifadelerini kullandı.

NİŞANLIMLA DEĞİL, ANNEMLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUM"

Acun Ilıcalı ise 'a "Eğer istiyorsan sana Gamze'yle görüşme hakkı vereceğiz" teklifinde bulundu. Ancak İsmail, nişanlısı Gamze ile görüşmek yerine annesiyle konuşmak istediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

Survivor İsmail gözyaşlarını tutamadı... Survivor İsmail'in annesinden nişanlısı Gamze Atakan hakkında flaş açıklamalar!

"Annem melek gibidir kimseye kızmaz. Ne diyeceğimi bilemedim. Acaba ne yaşandı da annem böyle oldu. Annemin söylediği netti. 'Lütfen adını ağzına alma' dedi. Ne yaşandı bilmiyorum. Eğer imkanım varsa annemle konuşmak istiyorum.

GAMZE ATAKAN'DAN FLAŞ HAMLE!

Balaban'ın bu sözlerinden sonra nişanlısı ise, hemen profilindeki 'la fotoğrafını kaldırdı. Atakan ayrıca, profildeki nişanlısının baş harfi 'İ' ve beyaz kalp emojisini kaldırıp, sayfasındaki tüm kareleri de sildi.

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