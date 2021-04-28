İSMAİL BALABAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

İsmail ise annesiyle konuşurken adeta şaşkına dönünce kötü oldu ve çekim yapılan odadan dışarı çıkmak için izin aldı. Survivor'da ada konseyinde annesiyle yaptığı konuşmayla ilgili açıklamalar yapan İsmail çok zor bir gün geçirdiğini söyledi. Nişanlısı ile ilgili sorunlar olduğunu ifade eden İsmail gözyaşlarını da tutamadı.

"ANNEM HASTANELİK OLMUŞ, DUYUNCA KÖTÜ OLDUM"

İsmail, "Çok zor bir gün geçirdim. Annemle konuşmaya başladığımızda ağlamaya başladı. 'İyi değilim. Sen gittiğinden beri hiçbir şey aynı değil' dedi. Ben gittiğimden beri çok şeyler olmuş ve hiçbir şey bilmiyorum. 'Bundan sonra nişanlının adını anma her şeyi bitirdik' dedi.