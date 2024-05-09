Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor

Survivor'da kural değişikliğine gidilirken Acun Ilıcalı yeni sistemde takım çalışmasından çok bireysel mücadelenin ön planda olacağını belirtmiş, "Takım döneminin kısmen sonuna geldik" demişti. Söz konusu kural değişikliği ada gündeminde yer alırken izleyiciler bu akşam oynanan kaptanlık oyunu için araştırmalara başladı. Bu noktada yanıt arayan Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu gibi sorular, yarışmanın sonucunda netlik kazanacak. İşte Kırmızı ve Mavi takım kaptanı olan yarışmacılar…