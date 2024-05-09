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Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor
Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
15:33
Survivor 108. bölümüne damga vuran kaptanlık oyunu sonucunda takım kaptanları belli oluyor. 13 kişi arasından en iyi süreyi yapan birinci ve ikinci isim kaptan olacak ve dokunulmazlık oyunu boyunca kendi takımını oluşturacak. Dün akşamki eleme düellosu finalinde Yunus Emre 5-1'lik skorla adada kalmayı başarmış, Furkan adaya veda etmişti. Peki, Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? İşte detaylar…