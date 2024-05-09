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Haberler Yaşam Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor
Giriş Tarihi: 09.05.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 15:33

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor

Survivor 108. bölümüne damga vuran kaptanlık oyunu sonucunda takım kaptanları belli oluyor. 13 kişi arasından en iyi süreyi yapan birinci ve ikinci isim kaptan olacak ve dokunulmazlık oyunu boyunca kendi takımını oluşturacak. Dün akşamki eleme düellosu finalinde Yunus Emre 5-1'lik skorla adada kalmayı başarmış, Furkan adaya veda etmişti. Peki, Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? İşte detaylar…

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor

Survivor'da kural değişikliğine gidilirken Acun Ilıcalı yeni sistemde takım çalışmasından çok bireysel mücadelenin ön planda olacağını belirtmiş, "Takım döneminin kısmen sonuna geldik" demişti. Söz konusu kural değişikliği ada gündeminde yer alırken izleyiciler bu akşam oynanan kaptanlık oyunu için araştırmalara başladı. Bu noktada yanıt arayan Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı, Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu gibi sorular, yarışmanın sonucunda netlik kazanacak. İşte Kırmızı ve Mavi takım kaptanı olan yarışmacılar…

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor

ACUN ILICALI KURAL DEĞİŞİKLİĞİNİ DUYURMUŞTU

Survivor'da kural değişikliğine gidildi. Acun Ilıcalı yapılan son ada konseyinde kural değişikliğini açıkladı. Buna göre konseyde belirlenecek 3 eleme adayı ardından 4. eleme adayı haftanın performans tablosunda en altta yer alan isim olacak.

Acun Ilıcalı, takım değişikliklerinin her hafta olacağını açıkladı:

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Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor

"Öncelikle ilk gün tek başınıza parkurda koşacaksınız. O gün en iyi performansı sağlayan 2 yarışmacı kaptan olacak. Tek tek arkadaşlarını seçecek. Kırmızı ve mavi takım bir sonraki elemeye kadar aynı şekilde kalacak. Takım döneminin kısmen sonuna geldik."

Öte yandan artık düellolarda kadın erkek ayrımı olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "Hızlandırılmış elemeler bu hafta itibarıyla başlıyor" ifadelerini kullandı.

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Mayıs 2024 Perşembe akşamı oynanan Survivor kaptanlık oyunu sonucunda, 13 yarışmacı arasından en iyi performans gösteren iki isim kendi takımlarını kuracak. En iyi süreyi kazanan 1. ve 2. Yarışmacı kırmızı ve mavi takımların kaptanı olarak dokunulmazlık oyunu boyunca kendi takımını oluşturacak.

Söz konusu yarışmacılar oyun bittiğinde belli olacak. İsimler netleştiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Survivor kaptanlık oyununu kim kazandı? Kırmızı ve Mavi takım kaptanları kim oldu? 1. ve 2. yarışmacı belli oluyor

8 MAYIS 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli oldu.

Furkan ve Yunus Emre düellosunda elenen yarışmacı mavi takım yarışmacısı FURKAN oldu.

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