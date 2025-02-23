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Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:11
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
21:11
Survivor 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ve takıma katılan yeni isimler izleyicilerin ilgisini çekti. Survivor'daki bu yeni bölümde, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bir yarışmacıyı eleme adayı olarak belirleyecek. Peki, Survivor 2025'in 23 Şubat tarihli bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bu soruların yanıtları ve detaylar...