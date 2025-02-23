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Haberler Yaşam Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 21:11 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 21:11

Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Yeni bölümde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ve takıma katılan yeni isimler izleyicilerin ilgisini çekti. Survivor'daki bu yeni bölümde, dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bir yarışmacıyı eleme adayı olarak belirleyecek. Peki, Survivor 2025'in 23 Şubat tarihli bölümünde dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu? İşte bu soruların yanıtları ve detaylar...

Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2025'in heyecan dolu yeni bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Survivor'da yarışmacılar arasındaki rekabet giderek daha da kızışıyor. Geçtiğimiz hafta, 22 Şubat Pazar günü bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki, Survivor 2025'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 23 Şubat 2025 tarihli bölümde, kim eleme adayı oldu? İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR ALL STAR'IN KADROSU TAMAMLANDI!

Aycan ve Elif, Survivor'a katılarak ekiplerini güçlendirdi.

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Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dokunulmazlık oyunun tamamlanmasının ardından eleme adayı belli olacak.

Survivor kim eleme adayı kim oldu? 23 Şubat Survivor Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

POTADA KİMLER VAR?
1- Meryem

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