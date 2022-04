Haberler Yaşam Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu

Giriş Tarihi: 11.04.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 16:31

Survivor All Star 2022 sezonuyla heyecan yaratmaya devam ediyor. Yarışmacılar oyunlarda gösterdikleri mücadelenin yanı sıra takım içi iletişimde de savaş veriyor. Her gün gündemde yer alan 'Survivor kim elendi?' sorusu eleme adaylarının belirlenmesi ardından Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık mücadelesi verirken bireyselde yokluk adasını tatmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Haftanın ilk yarışında Survivor dokunulmaz oyunu galibi Gönüllüler olunca Ünlüler takımı kendi eleme adaylarını çıkarmıştı. Adaya veda eden isim Survivor SMS sıralaması ile belli olacak. Peki, Survivor kim elendi? 11 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?