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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu
Giriş Tarihi: 11.04.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 16:31

Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu

Survivor All Star 2022 sezonuyla heyecan yaratmaya devam ediyor. Yarışmacılar oyunlarda gösterdikleri mücadelenin yanı sıra takım içi iletişimde de savaş veriyor. Her gün gündemde yer alan 'Survivor kim elendi?' sorusu eleme adaylarının belirlenmesi ardından Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler dokunulmazlık mücadelesi verirken bireyselde yokluk adasını tatmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Haftanın ilk yarışında Survivor dokunulmaz oyunu galibi Gönüllüler olunca Ünlüler takımı kendi eleme adaylarını çıkarmıştı. Adaya veda eden isim Survivor SMS sıralaması ile belli olacak. Peki, Survivor kim elendi? 11 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu

Ünlüler ve Gönüllüler arasında Survivor mücadelesi kıran kırana devam ediyor. Her hafta adaya veda eden isimler şok etkisi yaratıyor. 11 Nisan Survivor eleme adayları ile potaya giren isimler belli olmaya devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler, Barış Murat Yağcı'yı potaya soktu. Ardından Gizem ve Parviz eleme adayı olarak belirlendi. Şimdi gündemdeki soru: Survivor kim ekendi? Survivor SMS sıralaması ile belirlenen adaya veda eden isim sevenlerini üzecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte Survivor eleme adayları…

Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıkan eleme adayları şöyle:

- Barış

- Gizem

- Perviz

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Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu

SURVIVOR PUAN DURUMU

SMS sıralaması ile belirlenen elenen isim ve eleme adaylarının yanı sıra dokunulmaz olacak birinciler de belli oldu. Buna göre haftanın Survivor puan durumu ardından birinciler şöyle:

Ünlüler:

Kadınlarda, Nagihan Karadere

Erkeklerde, Adem Kılıçcı

Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu

Gönüllüler:

Kadınlarda, Sude Burcu

Erkeklerde, Anıl Berk Baki

Survivor kim elendi? 11 Nisan Survivor Türkiye 2022 elenen isim açıklanıyor! Eleme adayları belli oldu

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu gizemini koruyor. Dokunulmazlık oyunları ardından çıkan Survivor eleme adayları ile adaya veda edecek isim SMS sıralamasında mücadele edecek.

Sorunun cevabı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü yapılacak ada konseyi ile verilecek. Haftanın son dokunulmazlık oyununun ardından potaya girecek isimler netleşecek.

Adaya veda edebilecek isimler arasında Barış, Gizem ve Perviz bulunuyor.

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