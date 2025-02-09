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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 22:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 22:17

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

Survivor'da heyecan dorukta! Gönüllüler ve All Star takımları, zorlu parkurda ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele veriyor. Ödül oyunundaki çekişmeli anların ardından, eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak için son kozlarını oynayacak. Nefes kesen düello sonunda bir yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Peki, 9 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar…

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Ada şartları her geçen gün daha da zorlaşırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruk noktasına ulaşıyor. Yeni bölümde yarışmacılar, büyük ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele verecek. Ödül oyununun ardından nefesler tutulacak ve eleme düellosu heyecanı başlayacak.Peki, 9 Şubat Survivor'da kim elendi, kim adaya veda etti? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de ödül oyunu heyecanı devam ediyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme heyecanı devam ediyor! Ödül oyununun ardından gerçekleşecek düello ile adaya veda eden isim belli olacak. Eleme potasındaki yarışmacılar, adada kalabilmek için sonuna kadar mücadele edecek.

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

SURVİVOR ELEME POTASI

Mehmet

Sedat

Batuhan G.

Yunus Emre

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
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