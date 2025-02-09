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Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
22:17
Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
Survivor'da heyecan dorukta! Gönüllüler ve All Star takımları, zorlu parkurda ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele veriyor. Ödül oyunundaki çekişmeli anların ardından, eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak için son kozlarını oynayacak. Nefes kesen düello sonunda bir yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Peki, 9 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar…