Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Ada şartları her geçen gün daha da zorlaşırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruk noktasına ulaşıyor. Yeni bölümde yarışmacılar, büyük ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele verecek. Ödül oyununun ardından nefesler tutulacak ve eleme düellosu heyecanı başlayacak.Peki, 9 Şubat Survivor'da kim elendi, kim adaya veda etti? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...