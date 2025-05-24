Haberler
Yaşam
SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
17:20
SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarının geride kalmasının ardından gözler eleme düellosuna çevrildi. Dört adayın kıyasıya yarışacağı eleme düellosunda kaybeden isim adaya veda edecek. Finale sayılı gün kala adaya kimin veda edeceği merak ediliyor. Peki, 23 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, o isim...