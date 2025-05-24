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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 17:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 17:20

SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarının geride kalmasının ardından gözler eleme düellosuna çevrildi. Dört adayın kıyasıya yarışacağı eleme düellosunda kaybeden isim adaya veda edecek. Finale sayılı gün kala adaya kimin veda edeceği merak ediliyor. Peki, 23 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, o isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!

Survivor'da kim elendi sorusu yanıt aramaya başladı. Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem'in yer aldığı eleme potasında, düello günü geldi çattı. Adayların adada kalmak için kıyasıya yarıştığı mücadelede, kaybeden isim finale sayılı gün kala veda eden yarışmacı olacak. Peki, 23 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR

  • Ayşe
  • Sevgi
  • Dilşah
  • Meryem
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SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!

SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

Survivor'da düello eşleşmeleri belli oldu. Eleme gecesinde Ayşe Sevgi ile eşleşirken, Dilşah'ın rakibi Meryem oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı Dilşah oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 24 Mayıs Survivor’da düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı belli oldu! İşte, şaşırtan eleme!