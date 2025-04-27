Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:16 Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 21:16

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!

Survivor 2025'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecan yarattı. Bu hafta, yarışmacılar arasında kıyasıya mücadeleler yaşanırken, dokunulmazlık oyununun kazananı da merak konusu oldu. Bir yandan oyunun gerilimli atmosferi, diğer yandan birbirinden sürpriz hamleler ekranlara damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın ardından, gözler eleme potasına girecek isme çevrildi. Survivor'da gergin anların ardından, kimlerin adaları terk edeceği ve kimlerin hayatta kalacağı merakla bekleniyor. İşte, Survivor'daki bu haftanın heyecan dolu gelişmeleri ve büyük finale doğru atılan adımlar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!

Survivor'da heyecan dorukta! Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kalırken, kaybeden takımdan bir oyuncu ilk eleme adayı olarak düelloya kalacak. Bu hafta elenen isim Pınar olurken, gözler şimdi diğer eleme adayında ve dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı üzerinde. 27 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve kazanan isim büyük merak konusu. İşte Survivor'da 27 Nisan Pazar günü yaşananlar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

27 Nisan Pazar günü Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım belliolduğunda haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da düello finalinde Yağmur ve Pınar karşı karşıya geldi.

Survivor'da düello finalinde Yağmur'a kaybeden Pınar elenen yarışmacı oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!

SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

Yağmur,

Pınar,

Sevgi,

Meryem.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!