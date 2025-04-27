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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!
Giriş Tarihi: 27.04.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025
21:16
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!
Survivor 2025'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu büyük heyecan yarattı. Bu hafta, yarışmacılar arasında kıyasıya mücadeleler yaşanırken, dokunulmazlık oyununun kazananı da merak konusu oldu. Bir yandan oyunun gerilimli atmosferi, diğer yandan birbirinden sürpriz hamleler ekranlara damgasını vurdu. Dokunulmazlık oyununu kazanan takımın ardından, gözler eleme potasına girecek isme çevrildi. Survivor'da gergin anların ardından, kimlerin adaları terk edeceği ve kimlerin hayatta kalacağı merakla bekleniyor. İşte, Survivor'daki bu haftanın heyecan dolu gelişmeleri ve büyük finale doğru atılan adımlar...