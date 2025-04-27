Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 27 Nisan Survivor’da dokunulmazlık oyunu heyecanı devam ediyor!

Survivor'da heyecan dorukta! Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu geride kalırken, kaybeden takımdan bir oyuncu ilk eleme adayı olarak düelloya kalacak. Bu hafta elenen isim Pınar olurken, gözler şimdi diğer eleme adayında ve dokunulmazlık oyununu kimin kazanacağı üzerinde. 27 Nisan Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve kazanan isim büyük merak konusu. İşte Survivor'da 27 Nisan Pazar günü yaşananlar...