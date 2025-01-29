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Haberler Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 22:50 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 22:50

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?

Survivor'da eleme günü yaşanıyor... Zorlu düelloda mücadele eden İsmail, Adilhan, Efecan ve Batuhan arasından bir isim bu gece adaya ve hayallerine veda eden isim olacak. İkişerli gruplar halinde düelloda eleme mücadelesi veren yarışmacılar arasından, elenen isim kim olacak merak edildi. Peki, 29 Ocak 2025 Survivor kim elendi? Survivor düellosunda elenen yarışmacı kim oldu? İşte, zorlu mücadelenin sonucu...

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. 29 Ocak 2025 Survivor düellosunda her iki takımdan çıkan eleme adayları yarışıyor. Zorlu eleme düellosunda bir isim hem adaya hem de hayallerine veda eden isim olacak. Peki, 29 Ocak 2025 Survivor düellosunda elenen yarışmacı kim oldu? İşte, o isim!

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?

ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da kritik eleme düellosu öncesinde heyecan dorukta! Adilhan, Batuhan G., Efecan ve İsmail, adada kalabilmek için son kozlarını oynadı.

Adilhan, Batuhan G., Efecan ve İsmail parkurda kıyasıya bir mücadele verirken, düelloyu kaybeden yarışmacı Survivor macerasına veda eden isim olacak.

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Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?

ZORLU ELEME DÜELLOSU!

Survivor düellosunda ilk eşleşme Efecan ve Adilhan arasında olurken, ikinci eşleşme ise İsmail ve Batuhan G. arasında oldu.

Efecan ve Adilhan eşleşmesinin galibi Efecan olurken, İsmail ve Batuhan G. eşleşmesinin galibi ise İsmail oldu.

Final düellosunda Batuhan G. ve Adilhan karşı karşıya geldi.

İşte, adaya veda eden isim;

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Gecenin sonunda elenen isim belli olduğunda, tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz…

Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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