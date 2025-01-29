Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?

Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor. 29 Ocak 2025 Survivor düellosunda her iki takımdan çıkan eleme adayları yarışıyor. Zorlu eleme düellosunda bir isim hem adaya hem de hayallerine veda eden isim olacak. Peki, 29 Ocak 2025 Survivor düellosunda elenen yarışmacı kim oldu? İşte, o isim!