Haberler
Yaşam
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 22:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
22:50
Survivor ödül oyununu kim kazandı? Düello gecesi yaşanıyor! 29 Ocak Survivor kim elendi, Adilhan mı Batuhan mı?
Survivor'da eleme günü yaşanıyor... Zorlu düelloda mücadele eden İsmail, Adilhan, Efecan ve Batuhan arasından bir isim bu gece adaya ve hayallerine veda eden isim olacak. İkişerli gruplar halinde düelloda eleme mücadelesi veren yarışmacılar arasından, elenen isim kim olacak merak edildi. Peki, 29 Ocak 2025 Survivor kim elendi? Survivor düellosunda elenen yarışmacı kim oldu? İşte, zorlu mücadelenin sonucu...