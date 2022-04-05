TV8 ekranlarında Survivor 2022 maratonu sürerken eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Programın 70.bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ödül kazanan takım açıklanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı çıkmamak için tüm zorluklara karşı müdahale ederken performansı kötü olan kişi yarışmaya veda ediyor. Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan eleme adayları olurken SMS oy sıralaması sonrası aralarından biri elenecek. Peki Survivor'da kim elendi? 5 Nisan Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? İşte tüm bilgiler