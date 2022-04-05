Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşurken Survivor kim elendi sorusu bu akşam yanıt buluyor. Yeni bölümde Hikmet ve Atakan kavgası damga vururken yarışmacılardan bir kişi elenerek veda edecek. Yarışmacıların tümü ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyacağı gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt arandı. Peki Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti?