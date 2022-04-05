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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu akşam kim gitti?
Giriş Tarihi: 05.04.2022 23:04 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 23:07

Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu akşam kim gitti?

TV8 ekranlarında Survivor 2022 maratonu sürerken eleme adayları belirlenmeye devam ediyor. Programın 70.bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası ödül kazanan takım açıklanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı çıkmamak için tüm zorluklara karşı müdahale ederken performansı kötü olan kişi yarışmaya veda ediyor. Barış, Gizem, Ardahan ve Gökhan eleme adayları olurken SMS oy sıralaması sonrası aralarından biri elenecek. Peki Survivor'da kim elendi? 5 Nisan Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti? İşte tüm bilgiler

Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu akşam kim gitti?

Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşurken Survivor kim elendi sorusu bu akşam yanıt buluyor. Yeni bölümde Hikmet ve Atakan kavgası damga vururken yarışmacılardan bir kişi elenerek veda edecek. Yarışmacıların tümü ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyacağı gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt arandı. Peki Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, bu hafta adaya kim veda etti?

Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu akşam kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, BU AKŞAM KİM VEDA ETTİ?

Survivor 2022 All Star'da 5 Nisan Salı günü yayınlanacak bölümde Ardahan, Gökhan, Barış ve Gizem arasından elenecek isim belli olunca haberimizde yer alacak.

Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI? 5 NİSAN 2022

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması ödül oyunu kim kazandı merak ediliyor. Survivor ödül oyunu kim kazandı sorusu gündeme geliyor. İzleyiciler tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor hangi takım kazandı izleyici tarafından araştırılıyor.

Survivor 5 Nisan ödül oyununu kazanan takım açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

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Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu akşam kim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, YOKLUK ADASINA KİM GİTTİ?

Survivor eleme adayları Ardahan, Barış Murat Yağcı, Gizem Memiç, Gökhan oldu.

Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu akşam kim gitti?

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 5 Nisan Pazartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olur olmaz haberimizde yer alacak..

Survivor kim elendi? 5 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, bu akşam kim gitti?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. 5 Nisan 2022 Pazar akşamı Survivor'da eleme adayı birazdan belli olacak. Dün akşam eleme adayı olarak Gizem belirlendi. İkinci eleme adayı Barış Murat Yağcı olurken ilk gitme adayı Ardahan olmuştu.

Gizem, ''Hakkımda hayırlısı olsun. Henüz doymadım buraya. Son dokunulmazlığı umarım biz alırız ve karşı takımdan birisi gider.'' ifadelerini kullandı.

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