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Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
00:06
Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Survivor'da heyecan dorukta! Gönüllüler ve All Star takımları, zorlu parkurda ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele veriyor. Ödül oyunundaki çekişmeli anların ardından, eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak için son kozlarını oynayacak. Nefes kesen düello sonunda bir yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Peki, 9 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar…