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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 00:06 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 00:06

Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?

Survivor'da heyecan dorukta! Gönüllüler ve All Star takımları, zorlu parkurda ödül oyununu kazanmak için kıyasıya mücadele veriyor. Ödül oyunundaki çekişmeli anların ardından, eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak için son kozlarını oynayacak. Nefes kesen düello sonunda bir yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Peki, 9 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Adaya veda eden isim kim oldu? İşte Survivor All Star'da yaşananlar…

Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Ada şartları her geçen gün daha da zorlaşırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruk noktasına ulaştı. Yeni bölümde yarışmacılar, büyük ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele verirken ödül oyununun ardından nefesler tutuldu ve eleme düellosu heyecanı başladı. Peki, 9 Şubat Survivor'da kim elendi, kim adaya veda etti? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...

Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor Türkiye'de ödül oyunu heyecanı sona erdi. Ödül oyununu kazanan takım ise GÖNÜLLÜLER oldu.

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Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?

ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da eleme heyecanı sona erdi. Yunus Emre Karabacak-Mehmet Özyay düellosunu Yunus Emre Karabacak kazandı. Yunus Emre adada kalmaya hak kazandı.

Sedat Kapurtu-Batuhan Gökgöz düellosu ise Sedat'ın sakatlanması üzerine yarıda kaldı.

Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye'ye bu hafta veda eden yarışmacı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?

SURVİVOR ELEME POTASI

Mehmet

Sedat

Batuhan G.

Yunus Emre

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