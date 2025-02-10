Survivor kim elendi? 9 Şubat Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya veda eden yarışmacı belli oldu mu?

Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor! Ada şartları her geçen gün daha da zorlaşırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruk noktasına ulaştı. Yeni bölümde yarışmacılar, büyük ödülü kazanabilmek için kıyasıya mücadele verirken ödül oyununun ardından nefesler tutuldu ve eleme düellosu heyecanı başladı. Peki, 9 Şubat Survivor'da kim elendi, kim adaya veda etti? Ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...