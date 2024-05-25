Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…

Geride bıraktığımız hafta boyu düzenlenen üç dokunulmazlıkta da kaybeden mavi takım olmuştu.

Düelloda ilk potadan çıkan Nefise, ikinci ise Batuhan oldu. Damla Can ile Özgür arasında eleme düellosu gerçekleşti.

Özgür ile mücadele eden Damla Can veda eden son isim oldu. Damla Can veda ederken şu ifadelere yer verdi. ''Buradan gitmek istemezdim. Ama şu bir gerçek ki, altı sene sonra burada olmanın keyfi çok başkaydı. Rakiplerim çok güçlüydü. İnanılmaz bir takım var bu sene, şans benim yanında değildi. Kim elenirse elensin o kadar çok üzülecektim ki. Oynarken o kadar çok keyif aldım ki benim için unutulmaz bir andı. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İki hafta sonra onları İstanbul'da bekliyorum.''