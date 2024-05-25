Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…
Giriş Tarihi: 25.05.2024 07:25 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 07:27

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…

Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuyla Özgür ve Damla'nın nefes kesen mücadelesinin sonucu araştırılıyor. Survivor All Star'da kırmızı ve mavi takımlar arasındaki kıran kırana mücadele dün akşam düello gecesiyle ekranlara yansıdı. Finale geri sayım başlarken haftanın elemesi gerçekleşti. Mavi takımdan 3, kırmızı takımdan 1 isim potaya girerken, bu 4 yarışmacıdan birinin adaya veda edeceği düello dün akşam gerçekleşti. Peki, Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim kaybetti? İşte adadan ayrılan isim…

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…

Daha önce gerçekleştirilen üç dokunulmazlık oyunu ile 3 isim eleme potasına girerken 1 yarışmacı da performans sıralaması sebebiyle gidecek isimler listesine aday olmuştu. Mavi takımdan Özgür, Batuhan ve Damla Can; kırmızı takımdan Nefise eleme potasında yer alıyordu. Bu dört isim arasında düzenlenen düello sonrası Survivor kim elendi, adadan kim gitti soruları gündeme geldi. İşte Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim kaybetti sorusunun yanıtı ile adadan ayrılan o isim…

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…

ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
ÖZGÜR
DAMLA CAN
BATUHAN
NEFİSE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…

24 MAYIS 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor All Star'da 24 Mayıs akşamı potaya giren isimler eleme düellosuna çıktı. Mavi takımdan; Özgür, Batuhan, Damla Can ve kırmızı takımdan Nefise düelloda kıran kırana mücadele etti.

Özgür, Batuhan ve Damla Can'ın aksine Nefise, ilk kez düelloya çıktı.

24 Mayıs 2024 tarihli 122. bölümde adaya veden isim DAMLA oldu.

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…

Geride bıraktığımız hafta boyu düzenlenen üç dokunulmazlıkta da kaybeden mavi takım olmuştu.

Düelloda ilk potadan çıkan Nefise, ikinci ise Batuhan oldu. Damla Can ile Özgür arasında eleme düellosu gerçekleşti.

Özgür ile mücadele eden Damla Can veda eden son isim oldu. Damla Can veda ederken şu ifadelere yer verdi. ''Buradan gitmek istemezdim. Ama şu bir gerçek ki, altı sene sonra burada olmanın keyfi çok başkaydı. Rakiplerim çok güçlüydü. İnanılmaz bir takım var bu sene, şans benim yanında değildi. Kim elenirse elensin o kadar çok üzülecektim ki. Oynarken o kadar çok keyif aldım ki benim için unutulmaz bir andı. Bütün arkadaşlarıma başarılar diliyorum. İki hafta sonra onları İstanbul'da bekliyorum.''

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…

GEÇEN HAFTA SURVİVOR'A KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda etti. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli oldu.

Merve Nagihan düellosunda elenen yarışmacı NAGİHAN oldu.

SON DAKİKA