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Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…
Giriş Tarihi: 25.05.2024 07:25
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
07:27
Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 2024 Survivor All Star düello gecesinde nefes kesen mücadele! İşte adadan ayrılan isim…
Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuyla Özgür ve Damla'nın nefes kesen mücadelesinin sonucu araştırılıyor. Survivor All Star'da kırmızı ve mavi takımlar arasındaki kıran kırana mücadele dün akşam düello gecesiyle ekranlara yansıdı. Finale geri sayım başlarken haftanın elemesi gerçekleşti. Mavi takımdan 3, kırmızı takımdan 1 isim potaya girerken, bu 4 yarışmacıdan birinin adaya veda edeceği düello dün akşam gerçekleşti. Peki, Survivor'da düelloyu kim kazandı, kim kaybetti? İşte adadan ayrılan isim…