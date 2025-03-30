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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 22:07 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 22:11

Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor kim elendi sorusu bu hafta da yanıt buldu. Kadınlar haftasında potaya giren Pınar, Asena, Yağmur ve Tuğba arasında oynanan çekişmeli eleme düellosu ardından All Star-Gönüllüler sezonuna bir isim daha veda etti. Yarışmaların zorluk seviyesi artarken ada şartları yarışmacıları zorlamaya devam ediyor. Peki; TV8 ile 30 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor kim elendi, kim gitti soruları yarışmacı takipçilerinin gündeminde. Tuğba ve Asena final düellosuna kalırken zorlu yarışta kimin hayallerine veda edeceği belli oldu. TV8 ekranlarında izlenen yarışma programında öte yandan haftanın 1. dokunulmazlık oyunu başlıyor. Peki; TV8 ile Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı?

Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU HEYECANI

Potaya giren yarışmacılar arasında düello eşleşmeleri şöyle oldu:

Pınar Saka-Tuğba Yeni

Yağmur Banda-Asena Demirbağ

Final düellosunun ismi ise Tuğba ve Asena oldu!

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Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Tuğba Yeni Survivor hayallerine veda eden isim oldu.

Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu henüz devam ediyor.

Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Erkekler arasında seçilecek ilk eleme adayı potaya girmeyi bekliyor. Kazanan takım ada konseyine gidecek.