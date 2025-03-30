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Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 30.03.2025 22:07
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025
22:11
Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?
Survivor kim elendi sorusu bu hafta da yanıt buldu. Kadınlar haftasında potaya giren Pınar, Asena, Yağmur ve Tuğba arasında oynanan çekişmeli eleme düellosu ardından All Star-Gönüllüler sezonuna bir isim daha veda etti. Yarışmaların zorluk seviyesi artarken ada şartları yarışmacıları zorlamaya devam ediyor. Peki; TV8 ile 30 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?