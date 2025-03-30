Survivor kim elendi? Adaya veda etti! TV8 ile 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor kim elendi, kim gitti soruları yarışmacı takipçilerinin gündeminde. Tuğba ve Asena final düellosuna kalırken zorlu yarışta kimin hayallerine veda edeceği belli oldu. TV8 ekranlarında izlenen yarışma programında öte yandan haftanın 1. dokunulmazlık oyunu başlıyor. Peki; TV8 ile Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım aldı?