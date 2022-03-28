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Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:24

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gidecek? 28 Mart 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yanıt bulacak!

Survivor'da birleşme öncesi gerçekleşen dokunulmazlık oyununda iki takım da kıyasıya rekabetini sürdürürken adadan elenecek olan isim ise merakla bekleniyor. Dokunulmazlık mücadeleleri sonrası eleme adayları SMS oylamasına çıkıyor ve bilindiği gibi bir isim adaya veda ediyor. Şimdilerde programın yakın takipçileri "Survivor kim elendi, kim gitti, eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk dokunulmazlığı bu hafta gönüllüler takımı kazanırken ikinci dokunulmazlığın sahibi ise ünlüler takımı oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar...

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gidecek? 28 Mart 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yanıt bulacak!

Survivor'da hafta başından itibaren binlerce kişi "Survivor kim elendi, kim gitti, eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Programda birleşmeye saatler kala şampiyonluk heyecanı tüm yarışmacıları sararken öte yandan parkurdaki kıyasıya rekabet ise iki takım arasında da devam ediyor. Peki, Bu hafta Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte haftanın eleme adaylarıyla merak edilen tüm bu detaylar...

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gidecek? 28 Mart 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yanıt bulacak!

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLK MÜCADELESİ!

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Gönüllüler takımı olmuştu. Survivor All Star'da 26 Mart'ta oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu da Ünlüler Takımı kazandı.

Survivor üçüncü dokunulmazlık oyunu 30 Mart Çarşamba günü oynanacak. Ve adadan veda edecek isim böylece eleme adayları arasından belirlenecek.

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SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gidecek? 28 Mart 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yanıt bulacak!

Survivor All Star'da ikinci eleme adayı Hikmet oldu.

Survivor'da elenen isim Birleşme partisi sonrası Çarşamba günü gerçekleşecek üçüncü dokunulmazlık oyunundan sonra belli olacak.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gidecek? 28 Mart 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yanıt bulacak!

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ BU AKŞAM!

Survivor'da sezonun yarısı manasına gelen birleşme partisi günü geldi çattı. Yarışmacıların doyasıya eğleneceği parti öncesinde ilk tanıtım geldi. Edis'in muhteşem sahne performansına oldukça eğlenecek olan iki takım yarışmacıları büyük sevinç yaşayacaklar. Giyilen kıyafetler ve yarışmacıların şıklığı programa damga vuracak.

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