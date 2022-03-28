Haberler Yaşam SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gidecek? 28 Mart 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yanıt bulacak!

Giriş Tarihi: 28.03.2022 11:24 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 11:24

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, bu hafta adadan kim gidecek? 28 Mart 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yanıt bulacak!

Survivor'da birleşme öncesi gerçekleşen dokunulmazlık oyununda iki takım da kıyasıya rekabetini sürdürürken adadan elenecek olan isim ise merakla bekleniyor. Dokunulmazlık mücadeleleri sonrası eleme adayları SMS oylamasına çıkıyor ve bilindiği gibi bir isim adaya veda ediyor. Şimdilerde programın yakın takipçileri "Survivor kim elendi, kim gitti, eleme adayı hangi yarışmacı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İlk dokunulmazlığı bu hafta gönüllüler takımı kazanırken ikinci dokunulmazlığın sahibi ise ünlüler takımı oldu. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti, eleme adayı hangi yarışmacı oldu? İşte detaylar...