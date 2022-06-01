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Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:45

FLAŞ İSİM! Survivor kim elendi, bu hafta 1 Haziran 2022 adadan kim gitti? Survivor All Star eleme gecesinde şok isim...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik eleme konseyi yaşanacak. Geçtiğimiz akşam ise oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kendi takımından bir kişiyi eleme potasına koymak istemeyen mavili takım bu hafta tüm dokunulmazlıkların sahibi oldu ve ünlülerden dört aday çıkmasını sağladı. Bu noktada şimdiden vatandaşlar "1 Haziran 2022 Survivor kim elendi ve adadan gitti, SMS oy sıralaması ile eleme ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu akşamki kritik bölümde "Bu hafta Survivor'da kim elendi kim gitti?" sorusu yanıt bulacak. İşte tüm gelişmeler...

FLAŞ İSİM! Survivor kim elendi, bu hafta 1 Haziran 2022 adadan kim gitti? Survivor All Star eleme gecesinde şok isim...

Survivor'da dört eleme adayı da geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümle netleşmiş oldu. Tüm hafta gerçekleşen dört dokunulmazlığı da kaybeden kırmızılı takım toplamda dört adayını potaya koydu. Hal böyleyken "Anıl, Ayşe, Sema veya Batuhan" bu hafta yarışmaya veda edecek. Bu durumda "1 Haziran 2022 Survivor kim elendi ve adadan gitti, SMS oy sıralaması ile eleme ne zaman yapılacak?" soruları sabah saatleriyle yanıt aramaya başladı. Son bölümde dokunulmazlık oyununda takımına önemli sayılar kazandıran Hikmet, dokunulmazlık sembolünü alan isim oldu. Peki, Survivor'da kim elendi ve gitti? İşte o isim ve detaylar...

FLAŞ İSİM! Survivor kim elendi, bu hafta 1 Haziran 2022 adadan kim gitti? Survivor All Star eleme gecesinde şok isim...

31 Mayıs 2022 Salı günü ekranlara gelen Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu ve haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen her iki takım da ilk etapta kadınlar mücadelesi için konsantre oldu ve ilk kadın yarışmacılar parkura çıktı.

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FLAŞ İSİM! Survivor kim elendi, bu hafta 1 Haziran 2022 adadan kim gitti? Survivor All Star eleme gecesinde şok isim...

Zorlu parkurda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan yarışmacılar terinin son damlasına kadar mücadele verdi ve kadınlar mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar aynı parkur üzerinde takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak için kozlarını paylaştı.

FLAŞ İSİM! Survivor kim elendi, bu hafta 1 Haziran 2022 adadan kim gitti? Survivor All Star eleme gecesinde şok isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde zorlu parkurda farklı skor elde ederek kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

FLAŞ İSİM! Survivor kim elendi, bu hafta 1 Haziran 2022 adadan kim gitti? Survivor All Star eleme gecesinde şok isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyununda takımına önemli sayılar kazandıran Hikmet, dokunulmazlık sembolünü alan isim oldu.

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