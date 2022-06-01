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Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:45 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:45

FLAŞ İSİM! Survivor kim elendi, bu hafta 1 Haziran 2022 adadan kim gitti? Survivor All Star eleme gecesinde şok isim...

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam kritik eleme konseyi yaşanacak. Geçtiğimiz akşam ise oldukça kritik bir dokunulmazlık oyunu ekranlara geldi. Kendi takımından bir kişiyi eleme potasına koymak istemeyen mavili takım bu hafta tüm dokunulmazlıkların sahibi oldu ve ünlülerden dört aday çıkmasını sağladı. Bu noktada şimdiden vatandaşlar "1 Haziran 2022 Survivor kim elendi ve adadan gitti, SMS oy sıralaması ile eleme ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Bu akşamki kritik bölümde "Bu hafta Survivor'da kim elendi kim gitti?" sorusu yanıt bulacak. İşte tüm gelişmeler...