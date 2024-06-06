SURVİVOR KİM ELENDİ? ‘Dev pota!’ Survivor All Star’da elenen isim kim oldu, hangi yarışmacı veda etti?

Bu akşamki bölümle eleme oyununda dört eleme adayı karşı karşıya geliyor. Nefes kesen güç ve stratejinin bir arada olduğu oyunda kazanan isimler yarışmaya devam ederken kaybeden yarşmaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi? 6 Haziran Survivor elenen