Survivor eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen 106.bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyunu sonrası performansı düşük olan Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları arasından bir kişi eleme potasına girdi. Tansiyonun düşmediği yarışmada 'Survivor kim elendi, kim gitti?' soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Mayıs 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi?