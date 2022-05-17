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Giriş Tarihi: 17.05.2022 00:52 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 00:53

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Dün akşam ekrana gelen 106.bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası gerçekleştirilen ada konseyinde haftanın 6. adayı belirlendi. Dokunulmazlık oyunu sonrası performansı düşük olan Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları arasından bir kişi eleme potasına girdi. Tansiyonun düşmediği yarışmada 'Survivor kim elendi, kim gitti?' soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Mayıs 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayları kim oldu sorusuna yanıt aranıyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Türk ve Yunan takımlarının karışık oynadığı oyunda villa ödülü oldu. Her yeni bölüm ardından 'Survivor kim elendi, kim gitti?' sorusu yanıt arıyor. Peki Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı? 16 Mayıs 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta Gönüllüler takımı için oldukça zor bir hafta oldu. 6 eleme adayının altısı da aynı takımdan seçilirken, ilk 5 adayın ardından konseyde ismi yazılabilecek sadece Nagihan, Atakan ve Hikmet kalmıştı. Gönüllüler takımından Evrim, Nisa, Berkan, Seda ve Ogeday bu haftanın eleme adayları olmuştu.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim belli olmadı. Survivor All Star'da eleme heyecanı 17 Mayıs Salı akşamı yaşanacak. Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet arasından bir kişi hayallerine veda edecek.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

Kritik dokunulmazlık oyununda kazanan takım başarılı oyunuyla ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım olarak yarışan yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Nefes kesen mücadele sonrasında kazanan mavi takım oldu.

Mavi takım karavanla villa ödülüne gitme sahibi oldu. Gecenin sonunda ise eski Survivor şampiyonu Cemal Can DJ'lik yaptı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mayıs 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı?
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