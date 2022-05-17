SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu hafta Gönüllüler takımı için oldukça zor bir hafta oldu. 6 eleme adayının altısı da aynı takımdan seçilirken, ilk 5 adayın ardından konseyde ismi yazılabilecek sadece Nagihan, Atakan ve Hikmet kalmıştı. Gönüllüler takımından Evrim, Nisa, Berkan, Seda ve Ogeday bu haftanın eleme adayları olmuştu.

Survivor'da bu haftanın eleme adayları Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor elenen isim belli olmadı. Survivor All Star'da eleme heyecanı 17 Mayıs Salı akşamı yaşanacak. Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday ve Hikmet arasından bir kişi hayallerine veda edecek.