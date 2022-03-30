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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Survivor konsey gecesinde Gönüllüler takımından şok eleme adayı hamlesi!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 10:42 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 10:44

Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Survivor konsey gecesinde Gönüllüler takımından şok eleme adayı hamlesi!

Survivor'da birleşme partisi sonrası ilk dokunulmazlıkta iki takım karşı karşıya geldi ve kendi takımından eleme adayı çıkarmamak için adeta kıyasıya mücadelesini sürdürdü. Elleri bağlı şekilde labirentte ilerleyen yarışmacılar bu parkurda oldukça zorlanırken öte yandan "29 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim oldu, yarışmadan kim elendi?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere programda her hafta Çarşamba günü bir isim yarışmaya veda ediyor. Gözler şimdi eleme adayları ile beraber bugün gerçekleşecek olan konseyde. Peki, Survivor kim elendi, gitti? İşte bu hafta potadaki isimlerle beraber tüm detaylar...

Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Survivor konsey gecesinde Gönüllüler takımından şok eleme adayı hamlesi!

Survivor eleme adayları ile kim elendi sorusu yarınki konseyde yanıt bulacak. Geçtiğimiz gün gerçekleşecek dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar zorlu labirentte elleri bağlı şekilde yarıştı. Birleşme partisi sonrası şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan iki takım da kendinden bir ismi potaya sokmamak için mücadele etti. Peki, Survivor'da kim elendi, gitti? 28 Mart Survivor'da eleme adayları kimler oldu? İşte programın dün akşamki bölümünden tümüm detaylar...

Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Survivor konsey gecesinde Gönüllüler takımından şok eleme adayı hamlesi!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

İletişim ödülü ve dokunulmazlık oyunu Survivor'da bu akşam oynandı. 29 Mart Survivor bölümünde dokunulmazlık için büyük mücadele veren Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmanın en zorlu parkurlarından birinde yer aldı.

Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı Ünlüler takımı oldu.

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Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Survivor konsey gecesinde Gönüllüler takımından şok eleme adayı hamlesi!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI İLE KİM ELENDİ?

29 Mart Survivor yeni bölümünde oynanan dokunulmazlığı Ünlüler kazanınca. Gönüllüler ada konseyinde isimleri yazdı.

Buna göre Gökhan ve Yasin haftanın 3. ve 4. Eleme adayı oldu.

Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Survivor konsey gecesinde Gönüllüler takımından şok eleme adayı hamlesi!

ELEME ADAYLARI

Bundan önceki dokunulmazlıklarda Evrim ve Hikmet'in adı çıkmıştı.

Potadaki Eleme Adaylar:

1. Evrim

2. Hikmet

3. Yasin

4. Gökhan

Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu? Survivor konsey gecesinde Gönüllüler takımından şok eleme adayı hamlesi!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

"Survivor kim elendi, kim gitti" sorusu bu akşamki bölümle yanıt bulacak.

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