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Haberler Yaşam Survivor'da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:47 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 07:48

Survivor'da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile bu akşam da eleme adayları belirleniyor. Dokunulmazlıkları almak için kıyasıya rekabet eden iki takım da takımından bir ismi daha göndermemek için rekabet ediyor. "12 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, eleme adayı ile adadan kim gidecek?" sorusu bu akşamın en çok yanıt arayan konularının başında geliyor. Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise Berkan Karabulut oldu. Peki, Survivor kim elendi, adaya veda edecek yarışmacı ne zaman belirlenecek? İşte programın 12 Mayıs 2022 akşamı yayınlanan bölümüne dair detaylar...

Survivor’da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi ile eleme adaylarının belirlendiği haftayla beraber milyonlar kim elendi sorusunun yanıtına kilitlendi. Heyecan dolu haftada dokunulmazlık için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Bu noktada "12 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Survivor'da bu hafta yaşanacak eleme konseyinden detaylar...

Survivor’da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde eleme heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Survivor SMS oylamaları sonucu Survivor kim elendi sorusu yanıt bulacak. Survivor yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak.

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor ödül oyunu mücadelesini kazanan takım lezzetli yemeklerden yeme hakkına sahip oldu.

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Survivor’da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Beraberliğin bozulmaması nedeniyle bayrak yarışı etabına geçildi. Bu etapta başarılı olan takım ünlüler oldu ve ödülün sahibi oldu.

Survivor’da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? - 10 MAYIS 2022

Survivor 2022 All Star yarışmasında Ünlüler ve Gönüllüler ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede ödül oyununu kazanan takım ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da geçen haftalarda yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise Berkan Karabulut oldu.

Survivor’da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BENCH'TE HİKMET - ADEM GERGİNLİĞİ: "ÇUVAL GİBİ YERE SERERİM SENİ…"

Survivor 2022 All Star son bölümde oynanan zorlu ödül oyununa Hikmet'le Adem arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Oyun sonrası iki yarışmacının birbirine sözlü olarak sataşması sırasında zaman zaman ortam gerildi. Hikmet'in Adem'e boksla ilgili söylediği bir söz sonrasında Adem, "Seni çuval gibi yere sererim, benim karşımda raunt geçemezsin" sözleriyle karşılık verdi.

Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kadınlar mücadelesini 8 - 6 Kırmızı takım kazanmasıyla ödül oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.

En iyiler yarışında ise 2 - 1'lik skor ile ödül oyununun sahibi Kırmızı takım oldu. Erkek mücadelesini ise 8 - 4 Mavi takımında kazanmasıyla genel skor 1 - 1 oldu.

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