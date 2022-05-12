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Survivor'da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 12.05.2022 07:47
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
07:48
Survivor'da nefeslerin tutulduğu eleme konseyi! Survivor kim elendi, eleme adayları kimler oldu?
Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile bu akşam da eleme adayları belirleniyor. Dokunulmazlıkları almak için kıyasıya rekabet eden iki takım da takımından bir ismi daha göndermemek için rekabet ediyor. "12 Mayıs 2022 Survivor kim elendi, eleme adayı ile adadan kim gidecek?" sorusu bu akşamın en çok yanıt arayan konularının başında geliyor. Yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı, üçüncü eleme adayı ise Berkan Karabulut oldu. Peki, Survivor kim elendi, adaya veda edecek yarışmacı ne zaman belirlenecek? İşte programın 12 Mayıs 2022 akşamı yayınlanan bölümüne dair detaylar...