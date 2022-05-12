SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

BENCH'TE HİKMET - ADEM GERGİNLİĞİ: "ÇUVAL GİBİ YERE SERERİM SENİ…"

Survivor 2022 All Star son bölümde oynanan zorlu ödül oyununa Hikmet'le Adem arasındaki gerginlik damgasını vurdu. Oyun sonrası iki yarışmacının birbirine sözlü olarak sataşması sırasında zaman zaman ortam gerildi. Hikmet'in Adem'e boksla ilgili söylediği bir söz sonrasında Adem, "Seni çuval gibi yere sererim, benim karşımda raunt geçemezsin" sözleriyle karşılık verdi.

Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Kadınlar mücadelesini 8 - 6 Kırmızı takım kazanmasıyla ödül oyununda Kırmızı Takım genel skorda 1 - 0 öne geçti.

En iyiler yarışında ise 2 - 1'lik skor ile ödül oyununun sahibi Kırmızı takım oldu. Erkek mücadelesini ise 8 - 4 Mavi takımında kazanmasıyla genel skor 1 - 1 oldu.