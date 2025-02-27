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Haberler Yaşam ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor'da adaya kim veda edecek?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 22:27 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 23:00

ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor'da adaya kim veda edecek?

Survivor kim elendi 27 Şubat 2025 tarihli yeni bölüm ile sorgulanıyor. 4 kadın yarışmacıdan birinin hayallerine veda edeceği yarışta eleme düellosu eşleşmeleri belli oldu. Meryem, Asena, Senem ve Yağmur için heyecan dorukta. All Star-Gönüllüler sezonunda mücadeleye ek olarak gerginlikler de baş gösteriyor. Peki; TV8 ile Survivor'da kim elendi, belli oldu mu, adaya kim veda edecek?

ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor’da adaya kim veda edecek?

Survivor eleme düellosu kazananı ve kaybedenleri ortaya çıkıyor. İki farklı elemeden çıkacak iki aday finalde çıkacakları düello ile yarışma hayatlarının kaderini belirliyor. Konseyde çıkan isimler için meşale yanmaya başladı. Peki; TV8 ile 27 Şubat Survivor kim elendi, belli oldu mu?

ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor’da adaya kim veda edecek?

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU HEYECANI

4. adayın belli oluşuyla birlikte eleme potası ortaya çıktı. Asena ile Senem eşleşirken Yağmur ile Meryem düellonun bir diğer parçası haline geldi.

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ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor’da adaya kim veda edecek?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Asena Senem ile çıktığı düellodan kazanarak Survivor biletini aldı.

Yağmur Banda-Meryem Kasap düellosunu ise Yağmur Banda kazandı.

Sırada Senem ve Meryem arasında final düellosu var.

ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor’da adaya kim veda edecek?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1- Meryem

2- Senem

3- Asena

4- Yağmur

ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor’da adaya kim veda edecek?

Ada konseyinde ismi çıkan 4 isim eleme düellosunda mücadele ediyor. Adaya veda edecek isim bekleniyor.

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