ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor’da adaya kim veda edecek?

Survivor eleme düellosu kazananı ve kaybedenleri ortaya çıkıyor. İki farklı elemeden çıkacak iki aday finalde çıkacakları düello ile yarışma hayatlarının kaderini belirliyor. Konseyde çıkan isimler için meşale yanmaya başladı. Peki; TV8 ile 27 Şubat Survivor kim elendi, belli oldu mu?