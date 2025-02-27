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ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor'da adaya kim veda edecek?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 22:27
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
23:00
ZORLU YARIŞ! Survivor kim elendi? Eleme düellosu... TV8 ile 27 Şubat Survivor'da adaya kim veda edecek?
Survivor kim elendi 27 Şubat 2025 tarihli yeni bölüm ile sorgulanıyor. 4 kadın yarışmacıdan birinin hayallerine veda edeceği yarışta eleme düellosu eşleşmeleri belli oldu. Meryem, Asena, Senem ve Yağmur için heyecan dorukta. All Star-Gönüllüler sezonunda mücadeleye ek olarak gerginlikler de baş gösteriyor. Peki; TV8 ile Survivor'da kim elendi, belli oldu mu, adaya kim veda edecek?