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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 20:14 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 20:14

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...

Survivor kim elendi 25 Ocak 2025 tarihi ile sorgulanmaya başladı. Potaya giren kadın yarışmacılar eleme düellosu için mücadele edecek. Göksu, Pınar, Sevgi ve Ayşe eşleşti. Zorlu yarışta kimin adaya veda edeceği merak konusu. Yarışma takipçileri ekran başında. Öte yandan Survivor ödül oyununu kim kazandı, All Star mı Gönüllüler mi araştırmaları da hız kazandı. Peki, TV8 ile Survivor'da kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...

Survivor kim elendi TV8 ile yanıt arıyor. Kadın ve erkek adayların hafta hafta eleme düellosu mücadelesine çıktığı yarışta şampiyonluk adayları şimdiden belirleniyor. Favoriler seçilmeye başladı. Öte yandan açlıkla sınanan yarışmacılar ödülleri toplamanın peşinde. Peki; 25 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU HEYECANI!

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kaan Kazgan'ın elendiği yarışta bu kez kadın yarışmacıların mücadelesi izlenecek.

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Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...

Survivor eleme adayları arasında Göksu, Pınar, Sevgi ve Ayşe var.

Düelloda Ayşe, Göksu ile, Pınar, Sevgi ile eşleşti.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

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