Haberler
Yaşam
Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 20:14
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
20:14
Survivor kim elendi, kim gitti? TV8 ile 25 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı? Göksu, Pınar, Sevgi, Ayşe...
Survivor kim elendi 25 Ocak 2025 tarihi ile sorgulanmaya başladı. Potaya giren kadın yarışmacılar eleme düellosu için mücadele edecek. Göksu, Pınar, Sevgi ve Ayşe eşleşti. Zorlu yarışta kimin adaya veda edeceği merak konusu. Yarışma takipçileri ekran başında. Öte yandan Survivor ödül oyununu kim kazandı, All Star mı Gönüllüler mi araştırmaları da hız kazandı. Peki, TV8 ile Survivor'da kim elendi, kim gitti?