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Giriş Tarihi: 12.06.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 23:27

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?

Survivor All Star 12 Haziran canlı yayınında finalistler belirleniyor. Ogeday, Atakan ve Seda'nın yarı finalist olarak başladığı yarışta iki isim finalist olarak yoluna devam ederken, bir isim ise veda edecek. Canlı yayınında kıran kırana yarışan finalist adayları aileleri ve seyirciler önünde büyük bir performans sergiledi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim!

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?

Survivor finale çeyrek kala elenen isim bu akşam gerçekleşen düelloda belirleniyor. Bir isim elenirken, kalan isimler ise finale gidiyor. Final yarışında toplamda 4 isim mücadele edecek. Batuhan ve Nefise finale gidecek isimler arasında yer alırken, 3. Ve 4. Finalistler belirleniyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, 12 Haziran Survivor elenen isim!

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?

FİNAL BİLETİNİ ALAN YARIŞMACILAR

İlk finalist Batuhan Karacakaya, sonradan dahil olduğu sezonda gösterdiği performansla finale uzanan ilk isim olmuştu.

Nefise Karatay ise 2023 Survivor şampiyonu olarak finale giden ikinci isimdi.

Yarı final mücadelesinde ise Seda Ocak, Avatar Atakan ve Ogeday Girişken arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?

Diğer finalistler 12 Haziran canlı yayınında belli oluyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim henüz belli olmadı.

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?

SURVİVOR ALL STAR 2024 FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak.

Aylardır Dominik'te süren mücadelenin ardından büyük final Türkiye'de yapılacak. İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi finale sahne olacak.

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