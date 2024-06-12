SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?

Survivor finale çeyrek kala elenen isim bu akşam gerçekleşen düelloda belirleniyor. Bir isim elenirken, kalan isimler ise finale gidiyor. Final yarışında toplamda 4 isim mücadele edecek. Batuhan ve Nefise finale gidecek isimler arasında yer alırken, 3. Ve 4. Finalistler belirleniyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, 12 Haziran Survivor elenen isim!