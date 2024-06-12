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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
23:27
SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim açıklanıyor! Atakan mı, Seda mı?
Survivor All Star 12 Haziran canlı yayınında finalistler belirleniyor. Ogeday, Atakan ve Seda'nın yarı finalist olarak başladığı yarışta iki isim finalist olarak yoluna devam ederken, bir isim ise veda edecek. Canlı yayınında kıran kırana yarışan finalist adayları aileleri ve seyirciler önünde büyük bir performans sergiledi. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, 12 Haziran 2024 düellosunda elenen isim!