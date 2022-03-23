Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisi için oldukça kısa bir süre kalırken, Gönüllüler takımı bir önceki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kaybetmiş ve iki takımda birer aday çıkarttı. Ünlüler takımında Mert gönüllüler takımında ise Evrim bu hafta eleme potasında bulunuyor. Bugün gerçekleştirilecek dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli olacak. Bu noktada, Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte 23 Mart SMS oy sıralaması araştırmaları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öte yandan yeni bölüme Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı damga vuruyor. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI İLE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynanırken, birini gönüllüler diğerini ise ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımının adayı Barış olurken, gönüllüler takımının adayı ise Evrim oldu. Bu akşam oynanacak oyunun ardından üçüncü ve dördüncü adaylar belli olacak.

Daha sonra ise Acun Ilıcalı SMS sıralaması sonucu Survivor 2022'ye veda eden o ismi açıklayacak.

İşte Survivor kim elendi sorusu ile birlikte Survivor'dan elenen yarışmacı