Survivor 2022'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Hızlı eleme sistemine geçilen yarışmada haftada iki isim adaya veda ediyor. Şu ana kadar iki dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki isim belirlendi. Bu akşam oynanacak oyun ve ardından gerçekleştirilecek ada konseyinde üç ve dördüncü isimler belli olacak. Acun Ilıcalı SMS oy sıralaması ile birlikte Survivor 2022'ye veda eden ismi açıklayacak. İzleyiciler, Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte 23 Mart SMS oy sıralaması araştırması yapıyor. Kritik akşam öncesi iki eleme adayı Barış ve Evrim oldu. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…