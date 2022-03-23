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Haberler Yaşam SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star 2022’de SMS oy sıralaması ile Survivor’da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 16:13

SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star 2022’de SMS oy sıralaması ile Survivor’da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2022'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Hızlı eleme sistemine geçilen yarışmada haftada iki isim adaya veda ediyor. Şu ana kadar iki dokunulmazlık oyunu oynandı ve iki isim belirlendi. Bu akşam oynanacak oyun ve ardından gerçekleştirilecek ada konseyinde üç ve dördüncü isimler belli olacak. Acun Ilıcalı SMS oy sıralaması ile birlikte Survivor 2022'ye veda eden ismi açıklayacak. İzleyiciler, Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte 23 Mart SMS oy sıralaması araştırması yapıyor. Kritik akşam öncesi iki eleme adayı Barış ve Evrim oldu. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…

SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star 2022’de SMS oy sıralaması ile Survivor’da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

Survivor 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Birleşme partisi için oldukça kısa bir süre kalırken, Gönüllüler takımı bir önceki dokunulmazlık oyununu kaybetti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kaybetmiş ve iki takımda birer aday çıkarttı. Ünlüler takımında Mert gönüllüler takımında ise Evrim bu hafta eleme potasında bulunuyor. Bugün gerçekleştirilecek dokunulmazlık oyununun ardından haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belli olacak. Bu noktada, Survivor kim elendi, kim gitti soruları ile birlikte 23 Mart SMS oy sıralaması araştırmaları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Öte yandan yeni bölüme Barış Murat Yağcı'nın sakatlığı damga vuruyor. Peki, Survivor 2022 Kim elendi, kim gitti? 23 Mart 2022 Pazar SMS oy sıralaması ile Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? İşte eleme adayları ile adaya veda eden isim…

SURVİVOR 2022 ELEME ADAYLARI İLE ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta iki dokunulmazlık oyunu oynanırken, birini gönüllüler diğerini ise ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımının adayı Barış olurken, gönüllüler takımının adayı ise Evrim oldu. Bu akşam oynanacak oyunun ardından üçüncü ve dördüncü adaylar belli olacak.

Daha sonra ise Acun Ilıcalı SMS sıralaması sonucu Survivor 2022'ye veda eden o ismi açıklayacak.

İşte Survivor kim elendi sorusu ile birlikte Survivor'dan elenen yarışmacı

SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star 2022’de SMS oy sıralaması ile Survivor’da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da hızlı eleme sistemi devam ediyor. Bu hafta bir yarışmacı daha adaya veda edecek. Bu noktada, adaya veda edecek ismin kim olacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere son yapılan elemede geçtiğimiz hafta Mert Öcal adaya veda etmişti.

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SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star 2022’de SMS oy sıralaması ile Survivor’da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

DÜN OYNANAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu dün oynandı. Heyecan dozu yüksek karşılaşmayı ünlüler takımı 2-0'lık net skorla kazandı ve sezonun başından beri kazanamadığı iletişim ödülünü de almış oldular. Yarışmacılar ailelerinden gelen elektronik postaları okuma fırsatı yakaladı ve duygusal anlar yaşandı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ise ada konseyinde bir ada çıkardı.

SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star 2022’de SMS oy sıralaması ile Survivor’da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımı Mert Öcal'ı aday gösterdi. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu ise kaybeden takım gönüllüler oldu. Gönüllüler takımı ada konseyinde Evrim'i aday yaptı. Bugün oynanacak oyunların ardından üçüncü ve dördüncü aday belli olacak.

SURVİVOR kim elendi, kim gitti? 23 Mart Survivor All Star 2022’de SMS oy sıralaması ile Survivor’da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR 2022 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2022'de elenen isim bu akşam belli olacak. Ada konseyinde haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayları belirlenecek. Bunun ardından ise dört isimden biri Survivor olma hayallerine veda edecek.

Survivor 2022'ye veda eden isim belli olduktan hemen sonra haberimizin içerisinde olacak.

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