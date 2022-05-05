Survivor All Star 2022 yeni bölümüne Merve Aydın'ın sakatlığı damgasını vurdu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile Survivor eleme adayları belli olmaya başlıyor. Ancak bu akşamki ada konseyinde en önemli konu potadaki isim olmayacak. Survivor Merve'nin durumu da Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Tansiyonun düşmediği yarışmada 'Survivor kim elendi, kim gitti?' soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı dokunulmazlık oyunu galibi oldu? İşte 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde yaşananlar ve potadaki isim…