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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde Merve Aydın'a kötü haber!
Giriş Tarihi: 05.05.2022 23:37 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 23:40

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde Merve Aydın'a kötü haber!

Surivor yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanadığı Survivor'da eleme adayları belli olmaya başlıyor. 5 Mayıs 2022 bugünkü Survivor All Star bölümünde yaşanan Merve sakatlığı gündeme bomba gibi düştü. Tartışmaların yanı sıra sakatlıkların ve elenen isimlerin de gündemden düşmediği kıran kırana geçen yarışma için 'Survivor kim elendi, kim gitti?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı? İşte bu akşamki yeni bölüm ile Survivor eleme adayları ve yaşananlar…

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde Merve Aydın’a kötü haber!

Survivor All Star 2022 yeni bölümüne Merve Aydın'ın sakatlığı damgasını vurdu. Haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile Survivor eleme adayları belli olmaya başlıyor. Ancak bu akşamki ada konseyinde en önemli konu potadaki isim olmayacak. Survivor Merve'nin durumu da Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Tansiyonun düşmediği yarışmada 'Survivor kim elendi, kim gitti?' soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı dokunulmazlık oyunu galibi oldu? İşte 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde yaşananlar ve potadaki isim…

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde Merve Aydın’a kötü haber!

SURVİVOR MERVE AYDIN'A KÖTÜ HABER!

Bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümdeki haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı damga vurdu.

Oyun sırasında sakatlık yaşayan iddialı yarışmacı acı içinde kıvranarak yere düştü. Doktor müdahalesi ardından aşil tendonu kopması meydana geldiği belli olan Aydın, "Anne sana söz verdim" diyerek herkesi ağlattı.

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Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde Merve Aydın’a kötü haber!

Survivor Merve'nin son durumu akşam yapılacak ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Ilıcalı, durumu açıklarken bile oldukça zorlanacak.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde Merve Aydın’a kötü haber!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu hala sürüyor. Mavi ve kırmızı takım arasında adada kalma mücadelesi verilirken Merve'nin sakatlığı oyuna bir ara verilmesine neden oldu.

Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 5 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde Merve Aydın’a kötü haber!

Kadınlar ve erkekler arasında ayrı olarak devam eden dokunulmazlık oyunu havuzlu ve kaydıraklı zor bir parkurda sürüyor. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım belli olduğunda haberimizde olacak.

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