Surivor yeni bölümü bu akşam ekranlara geliyor. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununun oynanadığı Survivor'da eleme adayları belli olmaya başlıyor. 5 Mayıs 2022 bugünkü Survivor All Star bölümünde yaşanan Merve sakatlığı gündeme bomba gibi düştü. Tartışmaların yanı sıra sakatlıkların ve elenen isimlerin de gündemden düşmediği kıran kırana geçen yarışma için 'Survivor kim elendi, kim gitti?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı? İşte bu akşamki yeni bölüm ile Survivor eleme adayları ve yaşananlar…