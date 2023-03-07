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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 SMS oyu ile 6 Mart 2023 Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu mu, ödül oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 07.03.2023 00:40 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 00:41

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 SMS oyu ile 6 Mart 2023 Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu mu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda mücadele verdi. Ödül oyunu kazananı belli olması sonrasında ise TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. Eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu arasından SMS oyu en az olan isim bu hafta adaya veda etti. Survivor'da elenen ismi merak eden izleyiciler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. TV8 ile Survivor elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım bilgileri.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 SMS oyu ile 6 Mart 2023 Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu mu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. Konsey öncesi oynanan ödül oyununda zorlu parkurda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde 6 Mart SMS oyu sonuçlarına göre eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu arasından birisi adaya veda etti. Survivor'dan elenen yarışmacıyı merak edenler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile Survivor'da elenen yarışmacı ve ödül oyununda kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 SMS oyu ile 6 Mart 2023 Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu mu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2023 son bölümde eleme konseyi ve ödül oyunu heyecanı yaşandı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 SMS oyu ile 6 Mart 2023 Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu mu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasından kadın ve erkek yarışmacıların kendi aralarında mücadele gösterdiği ödül oyunu oynandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 SMS oyu ile 6 Mart 2023 Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu mu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

Kadın ve erkek yarışmacıların Dominik Cumhuriyeti'nde kıran kırana mücadele gösterdiği ödül oyununda en başarılı performansı gösteren takım ödülün sahibi oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? TV8 SMS oyu ile 6 Mart 2023 Survivor’da adaya veda eden isim belli oldu mu, ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor ödül oyununda son karşılaşmanın ardından ödülü kazanan takım gönüllüler oldu.

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