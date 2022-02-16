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Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!
Giriş Tarihi: 16.02.2022 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:56
Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!
Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler'in kıran kırana mücadelesi devam ediyor. 16 Şubat eleme gecesinde SMS oylamasına göre Dominik'ten ayrılan ve adaya veda eden isim açıklanacak. Bu akşam Survivor kim elendi, SMS oylaması ile adadan kim gitti soruları da yanıt bulacak. Tv8 ekranlarında bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte adada dengeler değişecek. Bir sonraki yarışmada adada kalıp mücadele eden ve adadan giden isimleri öğrenmek isteyenler, 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu, Survivor'da kim elendi diye araştırıyor. İşte bu haftaki eleme adayları, kim elendi sorusunun yanıtı ve adaya veda eden isim…