Survivor eleme adayları için heyecan verici eleme gecesi bu akşam gerçekleşiyor. Survivor kim elendi, SMS oylaması ile bugün Survivor'da adadan kim gitti soruları yanıt bulacak. Geçtiğimiz günlerde dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılırken, sürgün adasına gidecek isimler netleşmeye başladı. Peki 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte bu haftanın son durumu ve bu haftaki eleme adayları!

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 16 ŞUBAT 2022

Açlıkla ve birbirleriyle mücadele ederek en iyi performansı sergilemeye çalışan Survivor All Star yarışmacıları için gergin bekleyiş bugün son buluyor. Bu akşam SMS oylaması sonucuna göre adadan gidecek isim belli olacak.

İşte bu haftaki eleme adayları ve adaya veda eden isim;