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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!
Giriş Tarihi: 16.02.2022 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:56

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!

Survivor All Star 2022'de Ünlüler ve Gönüllüler'in kıran kırana mücadelesi devam ediyor. 16 Şubat eleme gecesinde SMS oylamasına göre Dominik'ten ayrılan ve adaya veda eden isim açıklanacak. Bu akşam Survivor kim elendi, SMS oylaması ile adadan kim gitti soruları da yanıt bulacak. Tv8 ekranlarında bu akşam saat 20:00'de yayınlanacak olan yeni bölümle birlikte adada dengeler değişecek. Bir sonraki yarışmada adada kalıp mücadele eden ve adadan giden isimleri öğrenmek isteyenler, 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu, Survivor'da kim elendi diye araştırıyor. İşte bu haftaki eleme adayları, kim elendi sorusunun yanıtı ve adaya veda eden isim…

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!

Survivor eleme adayları için heyecan verici eleme gecesi bu akşam gerçekleşiyor. Survivor kim elendi, SMS oylaması ile bugün Survivor'da adadan kim gitti soruları yanıt bulacak. Geçtiğimiz günlerde dokunulmazlık ve ödül oyunlarında kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılırken, sürgün adasına gidecek isimler netleşmeye başladı. Peki 16 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte bu haftanın son durumu ve bu haftaki eleme adayları!

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 16 ŞUBAT 2022

Açlıkla ve birbirleriyle mücadele ederek en iyi performansı sergilemeye çalışan Survivor All Star yarışmacıları için gergin bekleyiş bugün son buluyor. Bu akşam SMS oylaması sonucuna göre adadan gidecek isim belli olacak.

İşte bu haftaki eleme adayları ve adaya veda eden isim;

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor All Star 2022 yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Ada konseyinde elenen isim Çarşamba akşamı (bu akşam) belli olacak.

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Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayları yapılan oylama sonucunda Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu.

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!

DÜN SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

2022 Survivor All Star yarışmasında haftanın ilk ödül yarışı gerçekleşti. Yarışmacılar lezzetli sandviçler için parkura çıktı. Kadınlar mücadelesinde kazanan açık ara ünlüler oldu ve tadım avantajını elde etti. Erkeklerde de rakibine şans tanımayan ünlüler ödülün sahibi oldu.

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? 16 Şubat eleme gecesinde Survivor’da elenen isim hangi yarışmacı oldu? İşte SMS oylaması ile adadan ayrılan isim!

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 14 ŞUBAT 2022

Survivor oyununun ilk etabını kadınlar oynadı. Survivor dokunulmazlık oyununun ilk etabını Ünlüler takımı 8-2 alarak 1-0 öne geçtiler. Dokunulmazlık oyunun ikinci etabı ise erkekler arasında oynandı.

Gönüllüler takımı 8-1 ikinci etabı alan taraf oldu. En iyiler yarışında ise dokunulmazlık oyunu kazanan takım Gönüller takımı oldu.

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