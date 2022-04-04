Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 6 Nisan Çarşamba akşamı yanıt bulacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha adaya veda ediyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapılıyor. Survivor 69. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Survivor eleme adayları Ardahan, Barış Murat Yağcı, Gizem Memiç, Gökhan oldu.