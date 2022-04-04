Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 23:55

Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Programın 69.bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belli oluyor. Survivor 2022 All Star'da ilk eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Barış Murat Yağcı ve Gizem Memiç'in ardından gönüllüler takımından çıkan eleme adayı belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler arasında eleme adayı çıkmamak için rekabet hız kesmeden sürüyor. Peki Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti? İşte son bölümde yaşananlar…

Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

Survivor'da kim elendi, Survivor eleme adayları kimler sorusuna izleyiciler yanıt arıyor. Dominik'te soluksuz geçen oyunların ardından eleme adayları tek tek duyuruluyor. Zorlu parkur yarışlarının ardından kazanan büyük ödülün sahibi olurken kaybeden takım eleme adayını belirliyor. Peki Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 6 Nisan Çarşamba akşamı yanıt bulacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha adaya veda ediyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapılıyor. Survivor 69. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Survivor eleme adayları Ardahan, Barış Murat Yağcı, Gizem Memiç, Gökhan oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

''HENÜZ DOYMADIM''

Gizem, ''Hakkımda hayırlısı olsun. Henüz doymadım buraya. Son dokunulmazlığı umarım biz alırız ve karşı takımdan birisi gider.'' ifadelerine yer verdi.

Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?
SON DAKİKA