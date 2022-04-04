Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor All Star eleme adayları ile kim elendi, kim gitti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor eleme heyecanı izleyiciyle buluşuyor. Programın 69.bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrası eleme adayı belli oluyor. Survivor 2022 All Star'da ilk eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına giden isim Ardahan olmuştu. Barış Murat Yağcı ve Gizem Memiç'in ardından gönüllüler takımından çıkan eleme adayı belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler arasında eleme adayı çıkmamak için rekabet hız kesmeden sürüyor. Peki Survivor kim elendi? SMS sıralaması 4 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti? İşte son bölümde yaşananlar…