Tv8 ekranlarında Survivor All Star eleme adayları belirlenirken Survivor kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. Ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık oyunu sonrası büyük ödülün sahibi olmak isterken yokluk adasına gitmemek için çaba gösteriyor. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. İkinci eleme adayı Gizem, üçüncü ise Parviz oldu. En düşük oyu alan SMS sıralamasına göre elenerek adaya veda ediyor. Peki Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 11 Nisan 2022 Survivor eleme adayları ile kim elendi, kim gitti? İşte yanıtı…