DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunu kazanan takım ayrıca lazanya ödülünü de elde ediyor. Kadınlar yarışını ünlüler, erkekler mücadelesini de gönüllüler aldı. İki takım da en iyilerini çıkardı. Üçüncü dokunulmazlığın kazananı da gönüllüler oldu.

Ünlüler best off'a Adem, Atakan, Seda ve Nagihan'ı çıkarırken gönüllüler en iyilerde Nisa, Buse, Ogeday ve Anıl'ı tercih etti. Anıl'ın sayısı ile dokunulmazlık sahibini buldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada, Barış Murat Yağcı eleme adayı olarak belirlendi. Böylelikle Barış yokluk adasına giden ilk yarışmacı oldu. Haftanın ikinci eleme adayı Gizem oldu ve yokluk adasına gitti.

Survivor 3. eleme adayı ünlüler takımında yapılan oylama sonucunda 5 oy ile Parviz oldu.

Parviz, Survivor'da 24 saat yalnız başına kalacağı yokluk adasına da gitti.