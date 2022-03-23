Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:03

SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

Survivor All Star'da bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta eleme adayları Evrim ve Barış Murat Yağcı oldu. Programın izleyenleri bugün sabah saatleriyle beraber yeni haftada adadan ayrılacak kişiyle ilgili olarak "23 Mart 2022 Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorularını gündeme taşıdı. All Star'daki heyecan dolu mücadeleye veda edecek isim bu haftaki dokunulmazlıklarla çıkarılan eleme adaylarının SMS oyları sonucunda belirlenecek. Peki, SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi, gitti? İşte adaya veda eden yarışmacı...