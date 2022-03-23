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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 09:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 09:03

SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

Survivor All Star'da bu hafta da eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta eleme adayları Evrim ve Barış Murat Yağcı oldu. Programın izleyenleri bugün sabah saatleriyle beraber yeni haftada adadan ayrılacak kişiyle ilgili olarak "23 Mart 2022 Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorularını gündeme taşıdı. All Star'daki heyecan dolu mücadeleye veda edecek isim bu haftaki dokunulmazlıklarla çıkarılan eleme adaylarının SMS oyları sonucunda belirlenecek. Peki, SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi, gitti? İşte adaya veda eden yarışmacı...

SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

Survivor All Star'da kim elendi sorusu dokunulmazlık mücadeleleriyle beraber yanıt bulacak. Birleşme partisini garantileyen Elif, Berkan, Nagihan ve Anıl partiye kadar dokunulmaz olurken bu hafta Evrim ve Barış Murat Yağcı eleme potasındaki ilk adaylar oldu. Eleme adaylarının belli olmasıyla beraber gergin geçecek konsey gecesinin sonunda Acun Ilıcalı adaya veda edecek ismi açıklayacak. Şimdiden "23 Mart 2022 Survivor'da kim elendi, kim gitti?" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte Survivor kim elendi, kim gitti? Sorusunun yanıtı ve heyecan dolu mücadeleyle ilgili tüm gelişmeler...

SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Haftanın ikinci dokunulmazlık ve aynı zamanda iletişim oyunu izleyeni ekrana kitledi. Oyunun kazananı ünlüler olursa ailelerinden gelen elektronik postaları okuyabilecek. Gönüllülerin kazanması durumunda ise seçtikleri bir arkadaşları ile mesajlaşabilecekler.

Oyunun kadınlar mücadelesini ünlüler kazanırken oyunu alan takım da ünlüler oldu. Böylelikle ünlüler takımı bu sezon ilk kez iletişimi kazandı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

ELEME ADAYLARI

İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlülerden en çok oyu alan Barış potaya giren ilk isim seçildi. İkinci eleme adayı ise gönüllülerden Evrim oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenecek isim Çarşamba günü oynanacak dokunulmazlık oyunu sonrası Eleme konseyi tarafından açıklanacak.

SURVİVOR KİM ELENDİ sorusu yanıt bulmaya hazırlanıyor! SMS sıralaması ile 23 Mart 2022 Survivor kim elendi ve adaya veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2022 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken 20 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile elenen isim Pazar günü belli oldu. Geçtiğimiz hafta adaya veda eden isim Mert Öcal oldu.

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