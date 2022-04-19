TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'da geçtiğimiz hafta yapılan kritik dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren isimler Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda olmuştu. Yarışmanın 19 Nisan 2022 tarihli olarak TV8'de yayınlanan son bölümünde bu 4 isimden birisi en az SMS oyu alarak bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı oldu. Zorlu ödül oyunu sonrasında ise kritik eleme konseyinde Acun Ilıcalı o yarışmacıya "herşeyi göze alırım!" şeklinde sert çıkış yaparken eleme konseyinde SMS sıralamasına göre adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler son dakika "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtlarına bu başlık altından erişebilirsiniz.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? - 19 NİSAN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor bu hafta elenen yarışmacı ve ödül oyunu kazananı bilgileri ile kritik eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın gergin açıklamalarına ilişkin detaylar şöyle;