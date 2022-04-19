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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 19 Nisan SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti, ödülü kim aldı? Son Dakika: Acun Ilıcalı’dan o isme sert çıkış! Kimse beklemiyordu
Giriş Tarihi: 19.04.2022 23:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 23:05

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 19 Nisan SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti, ödülü kim aldı? Son Dakika: Acun Ilıcalı’dan o isme sert çıkış! Kimse beklemiyordu

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında hafta boyunca oynanan kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimlerinin ardından potaya giren Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda arasından en az SMS oyuna sahip olan bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Kritik eleme gecesinde Acun Ilıcalı'nın oldukça sinirlenerek bir yarışmacıya sert çıkışta bulunması dikkatleri çekerken, zorlu mücadeleye ilişkin detayları öğrenmek isteyenler TV8 19 Nisan 2022 SMS oyu sıralaması ile son dakika "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. Son Dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 19 Nisan SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti, ödülü kim aldı? Son Dakika: Acun Ilıcalı’dan o isme sert çıkış! Kimse beklemiyordu

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'da geçtiğimiz hafta yapılan kritik dokunulmazlık oyunu ve ada konseylerinde yapılan eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren isimler Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda olmuştu. Yarışmanın 19 Nisan 2022 tarihli olarak TV8'de yayınlanan son bölümünde bu 4 isimden birisi en az SMS oyu alarak bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı oldu. Zorlu ödül oyunu sonrasında ise kritik eleme konseyinde Acun Ilıcalı o yarışmacıya "herşeyi göze alırım!" şeklinde sert çıkış yaparken eleme konseyinde SMS sıralamasına göre adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler son dakika "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtlarına bu başlık altından erişebilirsiniz.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? - 19 NİSAN SURVİVOR SMS SIRALAMASI

Survivor bu hafta elenen yarışmacı ve ödül oyunu kazananı bilgileri ile kritik eleme konseyinde Acun Ilıcalı'nın gergin açıklamalarına ilişkin detaylar şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 19 Nisan SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti, ödülü kim aldı? Son Dakika: Acun Ilıcalı’dan o isme sert çıkış! Kimse beklemiyordu

19 Nisan 2022 Salı günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık oyunları sonucunda eleme adayı seçilen Evrim Keklik, Ayşe Yüksel, Nisa Bölükbaşı ve Yağmur Banda arasından birisi bu hafta survivor'a veda eden isim oldu. Zorlu eleme gecesi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu mücadelesi yaşandı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 19 Nisan SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti, ödülü kim aldı? Son Dakika: Acun Ilıcalı’dan o isme sert çıkış! Kimse beklemiyordu

KADINLAR MÜCADELESİNİ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik eleme konseyi öncesinde oynanan ödül oyununda kadınla ve erkekler etaplarıyla zorlu oyun başladı. Takımlarda mücadele eden yarışmacılar rakiplerini seçerek zorlu oyunun son safhasına geçilmiş oldu. Rakip seçimleri Nisa - Sema eşleşmesinde Nisa kazandı skor 5-5 eşitliğe taşındı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 19 Nisan SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti, ödülü kim aldı? Son Dakika: Acun Ilıcalı’dan o isme sert çıkış! Kimse beklemiyordu

Merve - Seda ikilisinde kazanan Merve oldu ve skor 6-5 ünlüler lehine güncellendi. Nagihan - Ayşe eşleşmesinde Nagihan kazandı ve skor 7-5 olarak ünlüler takımı farkı 2'ye çıkardı. Kadınlar mücadelesinin kazananı 8-5'lik skorla ünlüler takımı oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? | TV8 19 Nisan SMS sıralaması ile Survivor’da kim gitti, ödülü kim aldı? Son Dakika: Acun Ilıcalı’dan o isme sert çıkış! Kimse beklemiyordu

ERKEKLER MÜCADELESİNİ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 son bölümde kıyasıya geçen kadınlar ödül oyunu mücadelesinde ünlülerin farklı galibiyeti sonrasında sıra erkekler mücadelesine geldi. Erkekler mücadelesinde gönüllüler takımı hızlı bir başlangıç yaparak skoru hızla 3-1'e taşıdı. Hikmet ve barış arasında oynanan mücadelede ise kazanan Barış oldu ve skor 3-2 olarak fark 1'e düştü. Batuhan ve Anıl Berk arasında oynanan oyunda ise kazanan Anıl Berk oldu ve skor 4-2'yle yeniden gönüllüler lehine 2 farka yükseldi. Son oyunda Ogeday'ın kazanmasıyla erkekler etabını gönüllüler takımı kazandı.

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