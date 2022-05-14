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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.05.2022 00:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 00:22

Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu parkur üzerindeki mücadeleyi kazanmak için mücadele veren takımlar fiziki ve psikolojik olarak zaman zaman zor anlar yaşarken en iyi oyun çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Survivor 2022 All Star son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyenler ise "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan zorlu oyunda en başarılı performansı ortaya koyan takım dokunulmazlık zırhını kazanırken başarısız takımdan eleme adayı çıkarılarak yokluk adasına gönderildi. Survivor 2022 All Star yarışmasını yakından takip edenler özet detaylarını öğrenmek isteyerek "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderilen yarışmacıya ilişkin detaylar şöyle;

Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star yarışmasının 13 Mayıs 2022 Cuma günü yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Başarısız olan takım Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde eleme adayı seçilerek yokluk adasına gönderildi.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Zorlu dokunulmazlık oyunu ilk etabında kadın yarışmacılar sahneye çıkarak takımlarına zorlu dokunulmazlık oyununu kazandırmak amacıyla ter döktü.

Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Kıran kırana geçen ve skor bazında birbirini takip eder bir performans gösterilen zorlu dokunulmazlık oyununda kadınlar etabının sona ermesinin ardından sıra erke yarışmacıların mücadelesine geldi.

Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2022 All Star yarışmasında zorlu dokunulmazlık oyununun sonuna kazanan takım ünlüler takımı oldu ve eleme adayı çıkarmaktan kurtulmuş oldu.

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