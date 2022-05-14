Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 14.05.2022 00:22 Güncelleme Tarihi: 14.05.2022 00:22

Survivor kim elendi? TV8 ile 13 Mayıs 2022 Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde zorlu parkur üzerindeki mücadeleyi kazanmak için mücadele veren takımlar fiziki ve psikolojik olarak zaman zaman zor anlar yaşarken en iyi oyun çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Kaybeden takım TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan kritik ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Survivor 2022 All Star son bölüm özet detaylarını öğrenmek isteyenler ise "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.