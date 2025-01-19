Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor’da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor kim elendi, kim gitti soruları eleme düellosu ile birlikte gündemde. Almeda için takım değişikliğine gidilmesi ardından takımlarda dengeler değişti. Her hafta bir kişinin adaya veda ettiği yarışta heyecan yeniden dorukta. Peki; 19 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, detaylar...