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Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor'da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025
21:59
Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor'da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Survivor 2025 sezonunda All Star-Gönüllüler yarışı sürüyor. Ödül oyunu oynayacak iki takımın heyecanı ile birlikte günün asıl mücadelesi düello olacak. Kaan, Melih, Batuhan ve Doğuş potada. Yarışa çıkacak isimlerden biri adaya veda edecek. Survivor kim elendi 19 Ocak 2025 tarihli yeni bölümle gündemde. Yarışma takipçileri ekran başında. Peki; TV8 ile Survivor eleme düellosunu kim kazandı, kim gitti?