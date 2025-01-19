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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor'da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 19.01.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 21:59

Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor'da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2025 sezonunda All Star-Gönüllüler yarışı sürüyor. Ödül oyunu oynayacak iki takımın heyecanı ile birlikte günün asıl mücadelesi düello olacak. Kaan, Melih, Batuhan ve Doğuş potada. Yarışa çıkacak isimlerden biri adaya veda edecek. Survivor kim elendi 19 Ocak 2025 tarihli yeni bölümle gündemde. Yarışma takipçileri ekran başında. Peki; TV8 ile Survivor eleme düellosunu kim kazandı, kim gitti?

Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor’da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor kim elendi, kim gitti soruları eleme düellosu ile birlikte gündemde. Almeda için takım değişikliğine gidilmesi ardından takımlarda dengeler değişti. Her hafta bir kişinin adaya veda ettiği yarışta heyecan yeniden dorukta. Peki; 19 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, hangi takım? İşte, detaylar...

Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor’da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU HEYECANI!

Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonunda yeni bir eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. Kaan, Melih, Batuhan ve Doğuş arasında kimin adaya veda edeceği merak konusu.

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Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor’da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?

Almeda'nın yaşadığı problemler nedeniyle diğer takıma transfer oluşu son bölümde oldukça konuşuldu. Dengelerin değiştiği yarışmada ödül ve dokunulmazlık için mücadele ediliyor.

Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor’da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Düello ile birlikte takımlar ödül oyunu mücadelesi de verecek. Yeni ödülde kazanan henüz belli olmadı.

Survivor kim elendi, kim veda etti? TV8 ile 19 Ocak 2025 Survivor’da eleme düellosu zamanı... Ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

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