Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması son bölümü, ünlüler ve gönüllüler takımlarının arasındaki kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesine sahne oldu. Zorlu parkurda en başarılı atış ve performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını alırken başarısız takım Acun Ilıcalı yönetimindeki ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını seçerek yokluk adasına gönderdi. Yarışmanın sıkı takipçileri ise detayları merak ederek "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TV8 ile Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.