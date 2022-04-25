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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 01:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 01:22

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması son bölümü, ünlüler ve gönüllüler takımlarının arasındaki kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesine sahne oldu. Zorlu parkurda en başarılı atış ve performansı gösteren takım dokunulmazlık zırhını alırken başarısız takım Acun Ilıcalı yönetimindeki ada konseyinde haftanın 3. eleme adayını seçerek yokluk adasına gönderdi. Yarışmanın sıkı takipçileri ise detayları merak ederek "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. TV8 ile Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'ın 24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda fiziki sınırları zorlayan yarışmacılardan en başarılı oyun çıkaranların bulunduğu takım bugünkü dokunulmazlık oyununu kazandı ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yayınlanan kritik ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu. Kaybeden takım ise haftanın 3. Eleme adayını seçerek yokluk adasına gönderdi. Survivor son bölüm özet bilgilerine erişmek isteyen izleyiciler ise "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim ile ilgili detaylar şöyle;

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star yarışmasının 24 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

Kritik dokunulmazlık oyununda zorlu parkur üzerinde fiziki olarak sınırları zorlayan yarışmacılar kadınlar ve erkekler etabından ter dökerek dokunulmazlık zırhının sahibi olmak için mücadele gösterdi

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor 2022 All Star yarışması dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kadınlar ve erkekler etaplarının sona ermesiyle birlikte 6-8'lik farklı skorla gönüllüler takımı oldu.

Survivor kim elendi? TV8 ile 24 Nisan Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan gönüllüler takımı yemek yeme ödülünün de sahibi oldu.

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