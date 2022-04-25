TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'ın 24 Nisan 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda fiziki sınırları zorlayan yarışmacılardan en başarılı oyun çıkaranların bulunduğu takım bugünkü dokunulmazlık oyununu kazandı ve Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yayınlanan kritik ada konseyinde eleme adayı çıkarmaktan kurtuldu. Kaybeden takım ise haftanın 3. Eleme adayını seçerek yokluk adasına gönderdi. Survivor son bölüm özet bilgilerine erişmek isteyen izleyiciler ise "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim ile ilgili detaylar şöyle;