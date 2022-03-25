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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik gecede şok olay, kimse beklemiyordu
Giriş Tarihi: 25.03.2022 23:06 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 23:08

Survivor kim elendi? TV8 ile 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik gecede şok olay, kimse beklemiyordu

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sahne aldı. Ünlüler (kırmızı) ve gönüllüler (mavi) takımları Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu ve sonrasında eleme adayı seçimi yapılarak haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Survivor 2022 son bölümde kritik ada konseyinde ise şoke eden bir ayrılık yaşandı. Survivor son bölüm ile ilgili detayları merak edenler "son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor kim elendi? TV8 ile 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik gecede şok olay, kimse beklemiyordu

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Deniz, plaj ve atış üçlemesinden oluşan zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar zor anlar yaşadı ancak en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Öte yandan kritik ada konseyinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yarışmayı takip edenler ise Survivor son bölümde olanları öğrenmek isteyerek "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 son bölümde merak edilen Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;

Survivor kim elendi? TV8 ile 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik gecede şok olay, kimse beklemiyordu

25 Mart 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları Dominik Cumhuriyeti'ndeki zorlu parkurda dokunulmazlık oyununu kazanmak için kozlarını paylaştı.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik gecede şok olay, kimse beklemiyordu

Kritik dokunulmazlık oyununda ilk olarak kadınlar mücadelesi ekranlara geldi. Deniz, plaj ve atış üçlüsünden oluşan kritik dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı istekli ve hırslı performansıyla dikkat çekti. Zorlu parkurun ilk etabında ilk sayıyı ünlüler takımı kaydetti.

Survivor kim elendi? TV8 ile 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik gecede şok olay, kimse beklemiyordu

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Survivor son bölümde ekranlara gelen zorlu dokunulmazlık oyununda ünlüler takımı oldukça başarılı bir performans grafiği çizdi ve parkur ile atışlarda 8-2'lik farklı galibiyetle dokunulmazlığı alan takım oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan survivor 2022 son bölümde başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gizem, dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı oldu.

Survivor kim elendi? TV8 ile 25 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik gecede şok olay, kimse beklemiyordu

SURVİVOR ÖDÜLÜ NEDİR?

Kritik dokunulmazlık oyununda başarılı performansla kazanan takım olan ünlüler, lezzetli yemekler ve 10 bin TL'lik araç kiralama çekiyle ödüllendirildi.

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