TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Deniz, plaj ve atış üçlemesinden oluşan zorlu parkurda mücadele eden yarışmacılar zor anlar yaşadı ancak en başarılı performansı gösteren ve hedeflenen sayıya ilk ulaşan takım dokunulmazlığın sahibi oldu. Öte yandan kritik ada konseyinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yarışmayı takip edenler ise Survivor son bölümde olanları öğrenmek isteyerek "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 son bölümde merak edilen Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;