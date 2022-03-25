Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında haftanın ilk dokunulmazlık oyunu sahne aldı. Ünlüler (kırmızı) ve gönüllüler (mavi) takımları Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan kritik dokunulmazlık oyunu ve sonrasında eleme adayı seçimi yapılarak haftanın ilk eleme adayı belirlendi. Survivor 2022 son bölümde kritik ada konseyinde ise şoke eden bir ayrılık yaşandı. Survivor son bölüm ile ilgili detayları merak edenler "son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.