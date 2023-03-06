TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. Konsey öncesi oynanan ödül oyununda zorlu parkurda mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımları Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan eleme konseyinde 6 Mart SMS oyu sonuçlarına göre eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu arasından birisi adaya veda etti. Survivor'dan elenen yarışmacıyı merak edenler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile Survivor'da elenen yarışmacı ve ödül oyununda kazanan takıma ilişkin bilgiler şöyle;