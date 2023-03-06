Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyi öncesinde ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununda mücadele verdi. Ödül oyunu kazananı belli olması sonrasında ise TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde kritik eleme konseyi heyecanı yaşandı. Eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu arasından SMS oyu en az olan isim bu hafta adaya veda etti. Survivor'da elenen ismi merak eden izleyiciler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. TV8 ile Survivor elenen isim ve ödül oyununu kazanan takım bilgileri.