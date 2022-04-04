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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 08:07

Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık ve eleme adayı mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı perfomansa sahip takım olan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Öte yandan yarışmanın takipçileri detayları merak ederek "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu parkurdaki mücadelede en başarılı performans grafiği çizen takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmaya ilişkin detayları merak edenler "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 son bölümde eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlığı alan takımla ilgili detaylar şöyle;

Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kim oldu?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Zorlu parkurda her iki takımın yarışmacıları da zor anlar yaşadı.

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Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan zorlu dokunulmazlık oyununda hedeflenen sayıya en önce ulaşan gönüllüler takımı oldu ve yokluk adasına Ardahan'ın ardından aday göndermekten kurtuldu.

Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımından Barış Murat Yağcı eleme potasına girerek yokluk adasına giden 2. Yarışmacı oldu.

Survivor kim elendi? Dün akşam Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı ve eleme adayı kim oldu?

YOKLUK ADASINA KİMLER GİTTİ?

ARDAHAN

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