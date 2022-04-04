TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kritik dokunulmazlık ve eleme adayı mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan dokunulmazlık oyununda en başarılı perfomansa sahip takım olan takım dokunulmazlık zırhının sahibi oldu. Öte yandan yarışmanın takipçileri detayları merak ederek "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.