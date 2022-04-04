Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kritik dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimi heyecanı yaşandı. Zorlu parkurdaki mücadelede en başarılı performans grafiği çizen takım dokunulmazlık zırhını alırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Yarışmaya ilişkin detayları merak edenler "Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2022 son bölümde eleme adayı olan yarışmacı ve dokunulmazlığı alan takımla ilgili detaylar şöyle;