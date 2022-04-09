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Haberler Yaşam Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi
Giriş Tarihi: 09.04.2022 00:42 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022 00:42

Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık zırhının sahibi olabilmek için zorlu parkurda mücadelelerini sürdürdü. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarından en başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Öte yandan yarışmayı takip edenler en son detaylara ilişkin "son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler belli oldu. 8 Nisan tarihinde TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı konseyi heyecanı yaşandı. Survivor 2022 All Star son bölümle ilgili detayları merak edenler yoğun şekilde "son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;

Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

8 Nisan 2022 Cuma günü TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkurlarda ünlüler ve gönüllüler takımları kozlarını paylaştı.

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Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

Survivor 2022 son bölümde zorlu parkurda ünlüler ve gönüllüler takımlarının zorlu mücadelesinde kadın ve erkek yarışmacılar zorlu parkur üzerinde zamanla mücadele ederek performans ve atışlarda en başarılı olmak için ter döktü.

Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dominik Cumhuriyeti'nin oldukça sıcak olan havasında ünlüler ve gönüllüler takımlarından ilk etapta kadın yarışmacıların mücadelesinde gönüllüler takımı kazanırken erkek yarışmacıların mücadelesinden ünlüler takımı kazanan taraf oldu.

Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

Kritik dokunulmazlık oyununda 7-5 ünlüler takımı üstünlüğünün ardından en iyiler yarışması için ünlüler ve gönüllüler takımları bir kez daha parkur üzerinde çıktı. Oynana oyunların ardından durum an itibariyle 1-1'lik beraberlikle devam ederken gönüllüler takımı son hamleyle sayıyı kazanarak dokunulmazlık zırhını alan takım oldu.

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