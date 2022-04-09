Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları dokunulmazlık zırhının sahibi olabilmek için zorlu parkurda mücadelelerini sürdürdü. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takımlarından en başarılı olan takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Öte yandan yarışmayı takip edenler en son detaylara ilişkin "son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.