Son Dakika Survivor kim elendi? TV8 ile Survivor dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu? Kritik oyunun ardından o isimler arasında ipler gerildi

Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isimler belli oldu. 8 Nisan tarihinde TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı konseyi heyecanı yaşandı. Survivor 2022 All Star son bölümle ilgili detayları merak edenler yoğun şekilde "son dakika Survivor kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım aldı, eleme adayı kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM ALDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor kim elendi, dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;